En el ámbito naval y estratégico, Colunge tiene el grado de Vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
En el ámbito naval y estratégico, Colunge tiene el grado de Vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec
/ Mario Zapata N.
Por Redacción EC

Cosco Shipping Ports Chancay anunció la incorporación de César Ernesto Colunge Pinto como nuevo Gerente General Adjunto de Relaciones Inversionistas y Comunicaciones (IR & Coms).

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