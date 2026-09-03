Cosco Shipping Ports Chancay anunció la incorporación de César Ernesto Colunge Pinto como nuevo Gerente General Adjunto de Relaciones Inversionistas y Comunicaciones (IR & Coms).

Colunge Pinto cuenta con un trayectoria de casi cuatro décadas de experiencia técnica y ejecutiva, abarcando roles de alta dirección, gestión estratégica, administración de proyectos complejos y buen gobierno corporativo, tanto en el sector público como en el privado.

En el ámbito naval y estratégico, Colunge tiene el grado de Vicealmirante en retiro de la Marina de Guerra del Perú. Durante su carrera profesional ha ocupado posiciones directivas de alto impacto, entre las que destacan la Jefatura del Estado Mayor General de la Marina, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (Autoridad Marítima Nacional) y la Presidencia del Directorio de la empresa estatal SIMA Perú.

Asimismo, ha encabezado la Dirección General de Economía y liderado la Secretaría Técnica de la Comisión Multisectorial de la Acción del Estado en el Ámbito Marítimo (COMAEM), encargada de formular la Política Nacional Marítima.

En el plano académico y de especialización, cuenta con una sólida formación en gestión corporativa y del sector marítimo. Es candidato a doctor en Gestión Estratégica y Sostenibilidad en el Sector Marítimo por la ENAMM, posee un MBA por la Universidad del Pacífico y una Maestría en Estrategia Marítima por la Escuela Superior de Guerra Naval.

A ello se suma su participación en programas de alta dirección corporativa y directorios del PAD de la Universidad de Piura, IESE Business School (Barcelona) y IE Business School (Madrid).