Cosco Shipping respondió ante las continuas preocupaciones advertidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la posible pérdida de soberanía del Estados peruano en el megapuerto de Chancay. La empresa señaló que el país norteamericano debería “responder invirtiendo” más en Perú.

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“Estados Unidos, la nación más grande del planeta y a la que le debemos tantos desarrollos, debería ejecutar lo que profesan: libre mercado y la competencia. En vez de asustarse por el puerto de Chancay, deberían invertir en el puerto de Corío”, comentó José Ignacio de Romaña director de Cosco Shipping Ports Chancay Perú, durante su participación en ExpoMina 2026.

Romaña consideró además que para abrir más el mercado peruano las autoridades deberían promover facilidades y beneficios tributarios para estimular la llegada de más empresas norteamericanas al Perú.

Agregó que más que ver al Perú y otros países de Sudamérica como un espacio de disputa entre Estados Unidos y China, se debería enfocar como una oportunidad para que las dos potencias económicas puedan participar en el desarrollo de la región.

Para el directivo del terminal, la dinamización económica y la generación de empleo en la región son las herramientas más efectivas para encarar temas como la migración.

“Estados Unidos tiene un problema grave de inmigración. Pero, las personas migran porque buscan mejores oportunidades, esas personas no viajarían y dejarían a su familia si tuvieran salud, seguridad, trabajo. Sudamérica tiene todo eso para desarrollarse”, sostuvo.

De Romaña también rechazó las interpretaciones según las cuales la presencia de Cosco en Chancay implicaría una pérdida de soberanía peruana, pues sostuvo que las instituciones del Estado, como la Policía Nacional, la Capitanía de Puerto, la Autoridad Portuaria Nacional (APN), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa) y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), mantiene sus funciones dentro del terminal.