Para el directivo del terminal más que ver al Perú y otros países de Sudamérica como un espacio de disputa entre Estados Unidos y China, se debería enfocar como una oportunidad para que las dos potencias económicas puedan participar en el desarrollo de la región. Foto: Andina/ Referencial.
Para el directivo del terminal más que ver al Perú y otros países de Sudamérica como un espacio de disputa entre Estados Unidos y China, se debería enfocar como una oportunidad para que las dos potencias económicas puedan participar en el desarrollo de la región. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

Cosco Shipping respondió ante las continuas preocupaciones advertidas por el Gobierno de Estados Unidos sobre la posible pérdida de soberanía del Estados peruano en el megapuerto de Chancay. La empresa señaló que el país norteamericano debería “responder invirtiendo” más en Perú.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.