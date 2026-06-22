El juzgado determinó que la demanda carecía de sustento constitucional y declaró infundado el amparo promovido por la empresa portuaria. Foto: Andina/ Referencial.
El juzgado determinó que la demanda carecía de sustento constitucional y declaró infundado el amparo promovido por la empresa portuaria. Foto: Andina/ Referencial.
Por Redacción EC

El Juzgado Civil de Chancay declaró infundada la demanda de amparo presentada por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A. en contra de Indecopi y confirmó la validez de las actuaciones desarrolladas por la Dirección de Libre Competencia en el marco de la evaluación de las condiciones de competencia vinculadas al Megapuerto de Chancay.

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