Los bienes agropecuarios representan el 57% del valor exportado a través de este puerto, principalmente arándanos, paltas, uvas y mandarinas. Foto: gob.pe
Entre enero y septiembre del 2025, el 62% de las agroexportaciones enviadas desde Perú a China, se movilizó a través del Puerto de Chancay, informó el .

Desde el inicio de sus operaciones, en noviembre de 2024, el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay (TPM) inaugurado hace un año, ha registrado exportaciones por US$477 millones, de los cuales US$446 millones corresponden solo al periodo enero–septiembre de 2025.

China se ha consolidado como el principal destino de las exportaciones movilizadas desde Chancay, concentrando el 78% del total, seguido de México y Ecuador. El 69% de los envíos a través de Chancay provino de regiones del interior del país, principalmente La Libertad (44%), Lambayeque (8%) e Ica (7%).

Impacto en las agroexportaciones

El Mincetur indicó que en el periodo enero - septiembre del presente año, el Perú exportó bienes agropecuarios a China por US$338 millones, de los cuales US$210 millones salieron por el Puerto de Chancay.

Los bienes agropecuarios representan el 57% del valor exportado a través de este puerto, principalmente arándanos, paltas, uvas y mandarinas. Los productores agrícolas, encuentran en este puerto una alternativa más competitiva para acceder al mercado asiático. También destacan los envíos del sector pesquero (17%), minerales (16%) y productos químicos (9%).

Para este año, se estima que el movimiento del puerto llegue a 350 000 TEU, y en 2026 superé los 700 000 TEU, posicionándose como el segundo terminal con mayor actividad del país después del Callao.

