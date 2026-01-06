APM Terminals Callao anunció la incorporación al Muelle Norte un sistema de detección de peatones con inteligencia artificial, convirtiéndose en el primer puerto del Perú en implementar esta tecnología en sus operaciones de carga general y contenerizada.

“En un entorno tan dinámico y de operación ininterrumpida, la adopción de nuevas tecnologías es clave para fortalecer la protección de los trabajadores y la continuidad de las operaciones”, comentó Alan Iwaki, HS Manager de APM Terminals Callao.

El sistema escanea los puntos ciegos de la maquinaria, analiza las imágenes captadas y reconoce la proximidad de peatones en rangos de entre siete y doce metros, dependiente del equipo. Ante un riesgo de colisión, se activa una alerta sonora y visual tanto para el operador como para el peatón, permitiendo una reacción inmediata que ayuda a prevenir incidentes.

“La tecnología IA que proveen los equipos Blaxtair, nos permite identificar en tiempo real la presencia de personas en zonas de riesgo alrededor de equipos de gran tonelaje, mediante sensores, cámaras y algoritmos de IA”, añadió.

La implementación de este sistema se enmarca en una tendencia global de adopción de inteligencia artificial en sectores de alto riesgo como minería, construcción y logística, donde estas soluciones tecnológicas comienzan a desempeñar un rol clave en la modernización de la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST).

Con esta iniciativa, APM Terminals Callao reafirmó su compromiso con la protección de las personas, la eficiencia operativa y la incorporación de soluciones innovadoras que contribuyan a elevar los estándares de seguridad en el sistema portuario peruano.