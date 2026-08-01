Por Fiorella Gil Mena, Claudia Inga Martínez

Las Fiestas Patrias dejaron una señal alentadora para las micro y pequeñas empresas (mypes). Si bien el consumo mostró una mejora respecto al año pasado y reforzó el optimismo para la segunda mitad del 2026, los gremios coinciden en que la recuperación aún es desigual y que el verdadero desafío será sostener ese dinamismo una vez terminadas las campañas estacionales.

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