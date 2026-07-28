La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció en su primer mensaje a la Nación un paquete de medidas para fortalecer a las micro y pequeñas empresas (Mypes), que incluye financiamiento, compras públicas, impulso al factoring y acciones para promover la formalización.

La mandataria señaló que las mypes representan la mayoría de las empresas del país y generan millones de puestos de trabajo. “Nuestros emprendedores no piden privilegios: piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, afirmó.

Como parte de las primeras acciones de su gestión, anunció que durante los primeros 100 días de gobierno reactivará Promype, ampliará el acceso al crédito a través de Cofide, fortalecerá Compras MYPerú e impulsará el factoring para mejorar la liquidez de las empresas.

Asimismo, indicó que más adelante presentará políticas integrales en materia tributaria y laboral para lograr una reducción sustantiva de la informalidad, sin afectar los derechos laborales.

Fujimori también sostuvo que el incremento de la remuneración mínima vital a S/1.300 estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el objetivo de facilitar la transición hacia el nuevo salario mínimo. “Queremos mejores salarios, pero también empresas sostenibles y más empleos formales”, señaló.

Tras el mensaje presidencial, David Tuesta, presidente del Consejo Privado de Competitividad, señaló en su cuenta de X que el bono compensatorio para las mypes “ayudará poco o nada” y representará un mayor gasto fiscal. No obstante, expresó su expectativa de que las políticas anunciadas para impulsar la inversión privada y la productividad avancen con la misma rapidez.