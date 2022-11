Inició la fiesta del fútbol y con ella la ilusión de presenciar el Mundial en vivo y en directo, por ello acá te decimos cuánto te costaría ir a Qatar para ver a tu equipo favorito de cara a la ase eliminatoria y vivir toda la experiencia que rodea a un evento deportivo tan grande como este.

Sin embargo, ten en cuenta que el viaje implica un importante gasto considerando los vuelos, el hospedaje y las entradas a los encuentros deportivos. En esta nota, conoce los montos aproximados para visitar el país árabe.

Ángela Ruiz Díaz, Country Manager de la agencia de viajes, Atrapalo.pe, indicó que debido a la fecha pronta de viaje y la alta demanda por la Copa del Mundo los precios se elevaron, y no se descarta que sigan aumentado o variando.

¿Cuánto cuesta viajar a Qatar desde Lima?

Para quiénes viajen desde Perú, el traslado a Doha implica realizar una o hasta dos escalas pues solo Brasil tiene vuelos directos al país árabe.

Según la agencia mencionada, actualmente, en Perú, los pasajes más económicos oscilan alrededor de US$ 3.887 por persona ( S/ 15.081 según el tipo de cambio actual), el pasaje es ida y vuelta e incluye artículo personal (mochila), equipaje de mano y una maleta en bodega de 23 kg (ida y vuelta), además incluyen impuestos y gastos administrativos. Ten en cuenta, que las condiciones cambian de acuerdo a la aerolínea, precio y disponibilidad.

Asimismo cada persona podrá elegir entre la opción más barata y la opción más rápida, la primera de ellas indica que el tiempo de viaje podría ser aproximadamente de 27h 15 min de ida con una escala en Miami y 35h 35 min de retorno, con dos escalas en Nueva York y Miami.

Mientras que la opción rápida, ofrece realizar vuelos con tiempos aproximados de 21h 55 min de ida con escala en Miami y 21h 20 min de regreso, con una escala en Madrid. Asimismo al optimizar el tiempo de viaje, está alternativa presenta precios entre US$ 7.442 y US$ 8.208 por persona ( S/ 28.874 y S/ 31.847 respectivamente)

Por su parte la agencia Kayak, ofrece pasajes desde S/ 14.594. Según el portal este ticket permite realizar el viaje de ida en 26h 50 min con dos escalas en Miami y Houston, mientras que el tiempo de retorno sería de 26h 15 min, con una escala en Miami.

Pero si lo que deseas, solo es ir a vivir la emoción de la final de la Copa del Mundo, Ruiz Díaz, señala que para la fecha del 18 de diciembre, los precios bajan debido a que se está cotizando con anticipación.

La especialista indica que del 16 al 20 de Diciembre el pasaje a Qatar sería de US$ 3.475 (S/ 13.378, teniendo en cuenta el tipo de cambio actual).

¿Cuánto cuesta el hospedaje en Qatar?

Los hoteles, al igual que los pasajes de avión, son considerablemente más económicos si se compran con anticipación.

Pero si recién, te animaste a viajar, una alternativa es adquirir paquetes de viajes a través de agencias, en relación a ello, la Country Manager del portal web Atrapalo.pe, indica la disponibilidad de vuelos y hospedaje en fechas mundialistas.

“Ofrecemos paquetes de vuelo + hotel en cualquiera de las fechas, pero para la final, viajando del 17 al 21 de diciembre, el costo es de US$ 3.748 por persona. En un hotel 3* que incluye desayuno, cabe recalcar que el costo mencionado, incluye los 4 días de hospedaje”, señala.

Asimismo, debes saber que en la página oficial del Mundial de Qatar 2022 podrás encontrar una variedad de alojamientos desde cruceros hasta apartamentos y la famosa fan villages en el desierto qatarí, que resalta como la opción más económica frente a otros hospedaje del portal.

El precio de una de estas cabañas para dos personas va desde los US$ 207,36 por noche con dos camas individuales. Cuentan con baño, aire acondicionado, nevera, Wi-Fi, restaurantes y DJ.

Estas villas se encuentran en Zafaran, Ras Bu Fontas y Rawdat Al Jahhaniya, a las afueras de Doha.

¿Cuánto están los boletos para ver los partidos del Mundial?

Adicional a los múltiples gastos de pasajes aéreos, hospedaje y transporte. Se debe tomar en cuenta, el costo de los boletos para presenciar los partidos.

A través, de la plataforma oficial de la FIFA podrás comprar entradas. La “fase de venta de última hora” está actualmente abierta para realizar compras en línea y se prolongará hasta el 18 de diciembre que se realizará la final de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™.

Existen cuatro categorías, las tres primeras son para público en general, pero la cuarta categoría es solo para residentes y ciudadanos cataríes.

Ante esto, los precios de las tres categorías a las que pueden acceder los aficionados extranjeros son: boletos de categoría 1 (US$ 220), categoría 2 (US$ 165) y la categoría 3 (US$ 69).

A continuación, te presentamos un cuadro con los precios de las entradas de los diferentes encuentros. Ten en cuenta que lo precios figuran en riyales cataríes e incluyen todos los impuestos aplicables.

¿Qué medios de pago se puede utilizar en Qatar?

Para quienes viajan al Mundial, la primera opción de pago es el uso de efectivo, y actualmente un riyal equivale a 0,27 dólares estadounidenses.

En cuanto al dinero plástico, las tarjetas de pago Visa son el único método de pago aceptado para los residentes de Qatar. Las tarjetas Visa serán admitidas para que los aficionados internacionales realicen sus pagos en diversos establecimientos.