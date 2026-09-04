La marca Hangertips se dio cuenta de que sus productos no son solo souvenirs con motivos peruanos y de sus populares personajes lúdicos de llamas: pasaron a convertirse en productos de diseño y valor cultural, atractivos tanto para turistas como para el público local. Es así que, desde hace unos meses, se transformaron en la Llamitienda x Hangertips, que hoy cuenta con cinco puntos de venta.

En sus inicios, recuerda César Salvatierra, fundador y CEO de La Llamitienda, la marca empezó con polos que recogían motivos o secretos culturales, llaveros y pines. En ese momento, menciona, los clientes de la marca eran entre 90% y 95% turistas extranjeros.

La Llamitienda tiene cinco puntos de venta. Foto: Mario Zapata. / Mario Zapata N.

“Eso ha cambiado un poco. Hemos sumado clientela. Actualmente, la mitad de personas que nos compra, lo hace como recompra. El 30% o 35% de nuestros tickets son de tarjetas peruanas”, menciona.

Asimismo, indica que al inicio los productos de la marca se dirigían a boomers y millennials, pero esa dinámica cambió. Por ello, optaron por desplegar tres marcas para segmentar a sus clientes, entre ellas una línea orientada a la generación Z.

Las tres marcas que han creado son la línea “Chata”, ligada a la moda emocional, con colores que responden a la generación Z y que incluye carteras, accesorios y pines intercambiables de estados de ánimo. También está la línea “Muju Alpaca”, enfocada en productos sostenibles para adultos, prendas de baby alpaca y pulseras con iconografía andina. Y, finalmente, la línea “Tres Llamas”, una marca para millennials con colecciones llenas de humor, que apunta a viajeros y aventureros. Así, prevén consolidar su posicionamiento como una tienda de souvenirs y diseño.

Han ampliado a un gran número de categorías con productos de diseño para captar a más consumidores. Foto: Mario Zapata. / Mario Zapata N.

El ejecutivo agrega que hoy todos los productos tienen una buena rotación, aunque los productos estrella son los tote bags, carteras, suéteres, medias y llaveros.

Actualmente, con cinco puntos de venta, el ejecutivo comenta que apuntan a tener más locales de la Llamitienda, además de las tiendas de terceros donde crecen de manera exclusiva. En el aeropuerto Jorge Chávez buscan contar con un espacio y en el aeropuerto de Cusco están presentes de la mano de otro socio estratégico, que ahora se encuentra abriendo un concepto mitad café y mitad tienda.

Dentro de sus locales propios, Salvatierra explica que están viendo oportunidades en la Avenida Larco, en Miraflores, para tener una tienda más grande en la que puedan desplegar su nuevo concepto, con el objetivo de que sean más lúdicas y brinden una experiencia colorida e interactiva.

La marca está negociando, en esa línea, dos espacios: uno de ellos en un centro comercial, mientras espera más oportunidades. El ejecutivo indica que tratan de que sean espacios en lugares turísticos. “Lo ideal sería cerrar el año con siete puntos de venta”, proyecta.

Además, la empresa está cerrando negociaciones para exportar los productos de la Llamitienda a dos países. Uno de estos proceso culminará en setiembre, estima el ejecutivo.

El ticket promedio está entre S/140 y S/150. Foto: Mario Zapata. / Mario Zapata N.

El ticket promedio del negocio se ha elevado en el tiempo, ante la diversificación de categorías y el valor agregado que han buscado darle a los productos, situándose en S/140 a S/150, de acuerdo con Salvatierra. Por lo general, añade, son de tres a cuatro productos por transacción.

¿Lanzarán nuevas categorías? Aunque ya están presentes en varios segmentos de productos, señala que están cocinando una nueva categoría que, consideran, será muy popular, debido a que podrá venderse, incluso, fuera de la tienda. “Se lanzará dentro de mes y medio”, adelanta.

En cuanto a proyecciones, la firma estima crecer al menos 10% este año en comparación con el 2025. “Tenemos clientes que, además de verlos como regalos de viaje, ven a nuestros productos como un regalo para un día especial; como un detalle bonito. Es parte del trabajo que queremos hacer, que se posicione como un regalo ‘chévere’ para cualquier ocasión”, menciona.

De hecho, Salvatierra remarca que quieren ser considerados como una tienda de diseñadores, que transmita orgullo por la identidad peruana expresada en sus piezas, personajes e historias. “Queremos ser vistos como una tienda de souvenirs y diseño”, puntualiza.