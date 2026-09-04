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Resumen

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LIMA, PERU. JUEVES, 13 DE AGOSTO DEL 2026. RETRATO AL CEO Y FUNDADOR DE LA LLAMITIENDA, CESAR SALVATIERRA. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
LIMA, PERU. JUEVES, 13 DE AGOSTO DEL 2026. RETRATO AL CEO Y FUNDADOR DE LA LLAMITIENDA, CESAR SALVATIERRA. FOTOS: MARIO ZAPATA N. / @PHOTO.GEC
/ Mario Zapata N.
Por Claudia Inga Martínez

La marca Hangertips se dio cuenta de que sus productos no son solo souvenirs con motivos peruanos y de sus populares personajes lúdicos de llamas: pasaron a convertirse en productos de diseño y valor cultural, atractivos tanto para turistas como para el público local. Es así que, desde hace unos meses, se transformaron en la Llamitienda x Hangertips, que hoy cuenta con cinco puntos de venta.

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