¿Qué plantea el MEF con su proyecto para modificar la ley de contrataciones del Estado? A diferencia de la norma actual, la propuesta del Gobierno no se limita a regular la contratación pública, sino que regula el íntegro de la cadena de abastecimiento. Además, se plantea que no sea realice concurso público para los servicios contratados menores a S/64.500, y ya no a S/34.400 como sucede actualmente