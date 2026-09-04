La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) incrementó la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre de septiembre a noviembre de 2026. | Foto: Andina.
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) incrementó la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre de septiembre a noviembre de 2026. | Foto: Andina.
Por Redacción EC

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) incrementó la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre de septiembre a noviembre de 2026.

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