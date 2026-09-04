La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) incrementó la cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos (FSD) para el trimestre de septiembre a noviembre de 2026.

A través de la Circular F-618-2026, la entidad informó que el nuevo monto máximo de cobertura ascenderá a S/123.000, superando los S/122.000 vigentes entre junio y agosto. La medida se adopta en cumplimiento del numeral 9 del artículo 349 de la Ley General del Sistema Financiero.

¿Qué ahorros protege el Fondo de Seguro de Depósitos?

El FSD resguarda el dinero de los depositantes en caso de que una entidad financiera sea disuelta o declarada en quiebra. Por ejemplo, si la caja o banco donde mantiene sus fondos es intervenido, el FSD le devolverá su capital e intereses hasta por un límite de S/123.000.

Cubre únicamente los depósitos donde aparece el nombre del titular o titulares del ahorro, ya sean personas naturales o sin fines de lucro. Dentro de los depósitos cubiertos se encuentran los depósitos a la vista, de ahorro, a plazo y CTS. También están cubiertos los intereses corridos de los depósitos mencionados, a partir de la fecha de inicio o de su última renovación. El FSD no cubre los depósitos que pactan las instituciones financieras entre ellas.

De acuerdo con la SBS, este seguro no tiene un costo para los ahorristas. Las instituciones financieras que son miembros del FSD deben pagar trimestralmente una prima para que sus depositantes cuenten con esta protección.