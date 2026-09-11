Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. Presente en tortas, brownies y helados, pero también en bebidas calientes y una amplia variedad de tabletas, el chocolate ha dejado de estar reservado únicamente para el postre y acompaña distintos momentos del día. En este contexto, PedidosYa compartió las principales tendencias de su consumo en el Perú y la región.

Según datos de PedidosYa, Buenos Aires se posiciona como la ciudad latinoamericana con mayor demanda de productos de chocolate, seguida por Montevideo y Lima. La capital peruana se encuentra por delante de ciudades como Santiago, Córdova y Ciudad de Panamá.

El consumo también mantiene una evolución positiva. Durante el último año, los pedidos de productos relacionados con el chocolate crecieron 27% en Latinoamérica frente al periodo anterior. En Perú, el incremento fue de casi 20%, impulsado principalmente por la demanda de postres en base a chocolate. Por otro lado, dentro del país, después de Lima, las ciudades que registran el mayor volumen de pedidos son Arequipa, Trujillo y Chiclayo. En la capital, los distritos más chocolateros son Santiago de Surco, San Borja y Miraflores.

“El chocolate tiene una característica particular: puede formar parte de una celebración, convertirse en un detalle para alguien especial o simplemente acompañar una pausa durante el día. En la celebración de 2025, la demanda de productos relacionados con este sabor aumentó 18% frente a la misma fecha del año anterior. Para este Día Internacional del Chocolate proyectamos un crecimiento de 20% en comparación con 2025”, señala Bernardo Portugal, director comercial de PedidosYa en Perú.

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Las fechas especiales también destacan entre las ocasiones de consumo. En lo que va de 2026, el 10 de mayo, Día de la Madre, registró la mayor demanda de productos a base de chocolate a través del delivery. El 21 de junio, Día del Padre y el 14 de febrero, San Valentín, completan el top 3 de las fechas con mayor demanda en lo que va del año.

En el Perú, durante el último año, los pedidos de postres con chocolate crecieron 21% frente al periodo anterior, mientras que la demanda de helados de este sabor aumentó en casi 15% en lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025.

La compañía de delivery indicó que el chocolate de origen viene ganando espacio entre los consumidores, quienes muestran un creciente interés por productos que resaltan la procedencia del cacao y las características propias de cada zona productora. En el último año, la demanda de estos productos a través de la plataforma aumentó en casi 25% frente al periodo anterior.