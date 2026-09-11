Las fechas especiales también destacan entre las ocasiones de consumo. En lo que va de 2026, el 10 de mayo, Día de la Madre, registró la mayor demanda de productos a base de chocolate a través del delivery. Foto: Pexels
Las fechas especiales también destacan entre las ocasiones de consumo. En lo que va de 2026, el 10 de mayo, Día de la Madre, registró la mayor demanda de productos a base de chocolate a través del delivery. Foto: Pexels
Por Redacción EC

Cada 13 de septiembre se celebra el Día Internacional del Chocolate. Presente en tortas, brownies y helados, pero también en bebidas calientes y una amplia variedad de tabletas, el chocolate ha dejado de estar reservado únicamente para el postre y acompaña distintos momentos del día. En este contexto, PedidosYa compartió las principales tendencias de su consumo en el Perú y la región.

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