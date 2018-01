Quellaveco: Mitsubishi podría elevar su participación a 30%

Mitsubishi ha designado asesores para considerar sumar a su participación en el proyecto cuprífero Quellaveco de Anglo American en el sur de Perú. Quellaveco es uno de los mayores yacimientos no explotados de cobre del mundo y el directorio de Anglo decidirá a fines de este año si dará luz verde a un plan de desarrollo de US$5.500 millones, informó Financial Times.

Mitsubishi tiene un 18% de participación en el proyecto cuprífero - operado por Anglo American con el 82% - y planea aumentar hasta 30% ante las favorables perspectivas del cobre. Este metal ha elevado su precio en 22% el 2017 y se está vendiendo a más de US$ 7,000 la tonelada.



El jefe ejecutivo de Anglo American, Mark Cutifani, dijo a los inversores el año pasado que quería mantener al menos una participación del 51% en Quellaveco y para esto se había estado "involucrando" con socios potenciales.

Como socio existente, Mitsubishi tenía una buena opción. Se dice, en este sentido, que está trabajando con Barclays para evaluar sus opciones, según personas familiarizadas con el tema.

"En esta etapa no se ha decidido nada", dijo el portavoz de Mitsubishi al Financial Times. Sin embargo, los analistas no se sorprenderían si la compañía decidiera aumentar su participación dadas las perspectivas favorables para el cobre.

Sin embargo, ninguna decisión será tomada por Anglo American hasta que el proyecto reduzca su riesgo a través de una menor participación, señaló el Financial Times.



CONTEXTO

Se espera que grandes déficits se abran en los próximos cinco años en el cobre, ya que la demanda supera a la oferta y también se espera que el metal se beneficie de la construcción de redes de carga requeridas para los autos eléctricos.

Solo hay un par de grandes proyectos de cobre actualmente en desarrollo. Uno de ellos es Cobre Panamá de First Quantum, que se espera entre en funcionamiento a fines de este año. Otro es el proyecto subterráneo Oyu Tolgoi de Rio Tinto. Glencore también está listo para reiniciar su mina Katanga este año después de completar una importante revisión.

Quellaveco, según la consultora Wood Mackenzie, será capaz de producir más de 200.000 toneladas anuales de concentrado de cobre a lo largo de su vida. El dinero se gastaría en desarrollar un pozo abierto y un molino para producir el concentrado.

"El perfil de calificación de Quellaveco está cargado favorablemente al frente del plan de la mina, que elevará la producción de cobre en los primeros años a más de 300.000 toneladas anuales. Durante la vida planificada, el promedio será de alrededor de 200.000 toneladas a medida que disminuya la ley procesada ", dijo William Tankard de Wood Mackenzie.

Desarrollar una nueva mina de cobre completaría el cambio de Anglo. La compañía fue una de las más afectadas durante la derrota del precio de las materias primas en 2015 y 2016. Reanudó los pagos de dividendos el año pasado después de un cambio radical en el rendimiento operativo y la rentabilidad que le ayudó a romper un objetivo de reducción de la deuda.

