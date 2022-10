El virtual alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, sostuvo este martes que anulará los contratos de concesión que han permitido la instalación de peajes en la capital en caso los operadores no cumplan con los pedidos en beneficio de la población.

Indicó que, entre sus exigencias a Rutas de Lima y Línea Amarilla, está bajar el precio de los peajes y terminar obras para descongestionar el tráfico vehicular.

“Ya me he sentado con ellos (operadores) y les dije: ‘o ustedes bajan el peaje al contrato original a S/ 3, me hacen vías alternas para la gente que vive, por ejemplo en Puente Piedra, terminan la Piralé 2 y Canta Callao (para descongestionar Lima Norte), me hacen el tercer piso de Javier Prado hasta Villa el Salvador. Me hacen todas esas obras o declaramos nulo el contrato”, dijo López Aliaga en Exitosa.

Asimismo, López Aliaga señaló que hay vías alternas que están previstas en los contratos y que se van a ejecutar.

“Por decirte en Puente Piedra, el río Chillón puedes cruzarlo por otro lado, no con una carretera de barro, sino iluminada, para que la gente que vive en esa zona no tenga que pagar peajes. [...] Tenemos una ruta alterna que es potestad municipal y está en el contrato, entonces vamos hacerla de una vez”, mencionó.

