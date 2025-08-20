La Comisión de la Oficina Regional de Indecopi en La Libertad impuso una multa coercitiva de 100 UIT, equivalente a S/535,000, a la empresa Real Plaza S.R.L.- que pertenece a a Intercorp a través de InRetail-,por no acreditar de manera oportuna y total el cumplimiento de las medidas cautelares dictadas para proteger a los consumidores afectados luego de la caída del techo del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo, el pasado 21 de febrero.

PUEDES VER: Agap afirma que no habrá escasez de limón y que el incremento de precios responde a la estacionalidad de la cosecha



Esta multa coercitiva es inapelable, conforme a lo contemplado en el Código de Protección y Defensa del Consumidor.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Como se recuerda, entre las medidas cautelares ordenadas por la referida Comisión tras el lamentable hecho se dispuso: el cierre temporal del establecimiento, la cobertura de gastos médicos de las víctimas, el pago de gastos de sepelio de los fallecidos y la identificación de posibles afectados indirectos.

Asimismo, Indecopi señaló que, si bien el cierre el cierre del centro comercial continúa vigente, la empresa no ha acreditado de manera adecuada y completa el cumplimiento de los demás mandatos, lo que motivó la referida sanción de 100 UIT.

Para levantar la medida de cierre temporal, Real Plaza deberá presentar un informe técnico estructural visado por el Colegio de Ingenieros del Perú, que garantice la seguridad de todas las edificaciones del centro comercial, así como un plan de contingencia para la remoción de los escombros producidos por la tragedia que asegure la protección de los consumidores.

MÁS INFORMACIÓN: Refinería de Talara recibe buque tanque de un millón de barriles de crudo oriente adquiridos a Ecuador



La multa fue impuesta mediante la Resolución Final N.° 0590-2025/INDECOPI-LAL. En ella, además de sancionar a la empresa, se ordenó modificar las medidas cautelares para que Real Plaza reembolse los gastos médicos y de sepelio de las personas heridas y fallecidas que ya han sido plenamente identificadas por la Comisión durante el procedimiento.