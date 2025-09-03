Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, indicó que este proyecto no ha sido incluido en el presupuesto y que se está revisando la viabilidad del mismo para conocer el costo – beneficio para el país. La obra podría demandar US$180 millones. (Composición: El Comercio)
Raúl Pérez Reyes, ministro de Economía, indicó que este proyecto no ha sido incluido en el presupuesto y que se está revisando la viabilidad del mismo para conocer el costo – beneficio para el país. La obra podría demandar US$180 millones. (Composición: El Comercio)
Maritza Saenz
Maritza Saenz

Escucha la noticia

00:0000:00
Reapertura del penal El Frontón: “Va a ser tratada como una obra por impuestos”, asegura el MEF
Resumen de la noticia por IA
Reapertura del penal El Frontón: “Va a ser tratada como una obra por impuestos”, asegura el MEF

Reapertura del penal El Frontón: “Va a ser tratada como una obra por impuestos”, asegura el MEF

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Desde que se anunció la reapertura de la , se han dado a conocer diversos detalles, principalmente vinculados a la inversión que demandaría el proyecto, aunque hasta ahora ninguno de los montos ha sido confirmado. Precisamente, el , Raúl Pérez Reyes, se pronunció al respecto y ofreció algunos alcances sobre cómo se ejecutaría la obra.

Al término de su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, el ministro señaló que el proyecto no ha sido incluido en el presupuesto, ya que se desarrollará bajo la modalidad de obras por impuestos.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

“Están actualmente preparando la viabilidad de ese proyecto para poder luego iniciar ya el proceso formal a través de obra por impuestos. Calculan alrededor de una inversión de unos US$ 180 millones”, precisó Pérez Reyes.

Culminado el proceso de viabilidad —según explicó el ministro— se realizará un análisis de costo-beneficio para el país. Esto debido a que el proyecto ha recibido críticas por la millonaria inversión que implicaría frente a su baja capacidad de albergue de internos, además de la dificultad logística para trasladar materiales hasta la isla ubicada en el Callao.

“El análisis de viabilidad, que es el que están haciendo ahora, culmina con una evaluación de costo beneficio que va a permitir determinar si conviene o no al país el desarrollo de infraestructura”, sostuvo.

Más datos

Si bien la obra, a cargo del INPE, se ejecutaría mediante obras por impuestos, el ministro mencionó que la operación y el mantenimiento podrían llevarse a cabo a través de una Asociación Público-Privada (APP).

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC