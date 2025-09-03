Reapertura del penal El Frontón: “Va a ser tratada como una obra por impuestos”, asegura el MEF

Escucha la noticia
Reapertura del penal El Frontón: “Va a ser tratada como una obra por impuestos”, asegura el MEFResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
- El bar Queirolo, Tip Top y otros negocios que han tenido disputas por el uso de sus marcas
- GoldFields evalúa adquirir una nueva mina en Perú ante el posible cierre de Cerro Corona
Desde que se anunció la reapertura de la cárcel El Frontón, se han dado a conocer diversos detalles, principalmente vinculados a la inversión que demandaría el proyecto, aunque hasta ahora ninguno de los montos ha sido confirmado. Precisamente, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, se pronunció al respecto y ofreció algunos alcances sobre cómo se ejecutaría la obra.
Al término de su presentación ante la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso, el ministro señaló que el proyecto no ha sido incluido en el presupuesto, ya que se desarrollará bajo la modalidad de obras por impuestos.
Newsletter exclusivo para suscriptores
“Están actualmente preparando la viabilidad de ese proyecto para poder luego iniciar ya el proceso formal a través de obra por impuestos. Calculan alrededor de una inversión de unos US$ 180 millones”, precisó Pérez Reyes.
Culminado el proceso de viabilidad —según explicó el ministro— se realizará un análisis de costo-beneficio para el país. Esto debido a que el proyecto ha recibido críticas por la millonaria inversión que implicaría frente a su baja capacidad de albergue de internos, además de la dificultad logística para trasladar materiales hasta la isla ubicada en el Callao.
“El análisis de viabilidad, que es el que están haciendo ahora, culmina con una evaluación de costo beneficio que va a permitir determinar si conviene o no al país el desarrollo de infraestructura”, sostuvo.
Más datos
Si bien la obra, a cargo del INPE, se ejecutaría mediante obras por impuestos, el ministro mencionó que la operación y el mantenimiento podrían llevarse a cabo a través de una Asociación Público-Privada (APP).
TE PUEDE INTERESAR
- Perú en el radar hotelero: Minor Hotels elige a Lima para abrir su primer Nhow del continente, ¿cuál es su apuesta?
- De aeronaves a objetos de colección: ¿de qué trata el Impuesto a bienes de lujo, la propuesta de Sigrid Bazán? Expertos advierten riesgos
- El renacer del vóley peruano: las cifras y patrocinios detrás de este deporte, ¿volverá a brillar?
Contenido sugerido
Contenido GEC