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Para generar este derecho, se debe haber laborado al menos un mes completo dentro del semestre respectivo | Foto: Andina.
Para generar este derecho, se debe haber laborado al menos un mes completo dentro del semestre respectivo | Foto: Andina.
Por Redacción EC

Ante la proximidad del depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), surge la duda recurrente entre los trabajadores sobre quiénes están incluidos legalmente en este beneficio. Eric Castro, socio del Área Laboral del estudio Miranda & Amado, explicó que la CTS funciona como un fondo de protección ante el desempleo y que, en el sector privado, está destinado a quienes cumplen cuando menos en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.

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