La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) oficializó este martes 23 de diciembre nuevas resoluciones que modifican el nivel y la estructura tarifaria que serán aplicadas por Sedapal (Lima y Callao), Sedapar (Arequipa) y Sedalib (La Libertad).

La medida alcanzará a 31 empresas prestadoras de servicios de saneamiento y contempla incrementos para ciertos grupos y usuarios. Estas disposiciones se enmarcan en el Decreto Legislativo N° 1620 y forman parte del rebalanceo tarifario nacional.

En Lima y Callao, más de 2.8 millones de usuarios de Sedapal verán un alza en sus recibos de agua y saneamiento. Cabe precisar que la medida entrará en vigencia a partir del siguiente recibo tras su publicación oficial en el diario El Peruano.

Sunnas indicó que esta modificación busca garantizar la sostenibilidad financiera de las empresas, mejorar la eficiencia operativa y mantener subsidios focalizados para los hogares más vulnerables, lo que implica que algunos usuarios paguen más y otros menos en sus recibos, según su nivel de consumo, ubicación y condición socioeconómica.

Nuevos montos para la tarifa de consumo de agua y servicio de saneamiento

Para los usuarios domésticos de Sedapal en Lima y Callao, con excepción de Punta Negra, Punta Hermosa, San Bartolo y Santa María del Mar, la tarifa por metro cúbico de agua potable pasó a ser de S/2,20 hasta los primeros 10 m³, S/2,36 entre 10 y 20 m³, S/3,22 entre 20 y 50 m³, y S/7,32 por cada metro cúbico adicional. Para los usuarios con tarifa social en estos distritos pagarán S/1,92 por m³ en el primer tramo.

Los usuarios comerciales y otros pagarán S/8,82 por m³ hasta los primeros 1.000 m³ y S/9,46 por m³ si el consumo supera ese volumen.

Para usuarios industriales la tarifa es de S/ 9,46 por m³, y para las entidades estatales, S/5,80 por m³.

En el caso de usuarios de Sedapar en Arequipa, la la tarifa de agua potable para usuarios sociales pasó a ser de S/1,21 por m³ y para usuarios domésticos S/1,21 por m³ hasta los primeros 10 m³, S/2,14 por m³ de 10 a 25 m³ y S/4,36 por m³ a partir de 25 m³. Para usuarios comerciales y otros, usuarios industriales pagarán S/ 7,70 por m³ de agua potable.

Para usuarios de Sedalib, la tarifa de agua y saneamiento varía según el tipo de usuario, el volumen consumido y la localidad. Por ejemplo, en Trujillo, La Esperanza, El Provenir, Víctor Larco, Huanchaco, Florencia de Mora y Salaverry, los usuarios sociales y domésticos comenzarán a pagar S/ 2,42 por m³ hasta 8 m³. Entre 8 y 20 m³, la tarifa doméstica es S/ 2,80 por m³. Por encima de 20 m³, sube a S/ 6,21 por m³.

Cabe precisar que las tarifas disminuyen o se mantienen para hogares de bajos ingresos y usuarios con bajo consumo, esto debido al sistema de subsidios cruzados y ajustes focalizados.