La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) informó que el incremento de las tarifas de agua potable y alcantarillado en Lima y Callao responde al cumplimiento del Decreto Legislativo N°1620, promulgado en diciembre de 2023 (gobierno anterior).

De acuerdo con la norma se ordenó aplicar un rebalanceo tarifario (revisión de las tarifas) con el objetivo de que las empresas prestadoras, incluida Sedapal, cuenten con mayores ingresos que permitan cubrir los costos de la prestación del servicio.

En cumplimiento estricto de esta norma, emitida por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la Sunass llevó a cabo el proceso regulatorio correspondiente, que incluyó la publicación del proyecto tarifario, la realización de una audiencia pública y la recepción de comentarios de diversos actores del sector tales como: usuarios, Sedapal, MVCS y otros. Los resultados de esta evaluación técnica se reflejan en las nuevas tarifas que serán aplicadas por la empresa.

El incremento tarifario para Lima se aplicará desde enero de 2026 y el impacto en los recibos será visible a partir de febrero. Para los usuarios domésticos con un consumo promedio de 16 metros cúbicos mensuales, el aumento será de S/7,70.

En términos porcentuales, el incremento en Lima oscila entre 12 % para usuarios residenciales (social y doméstico) y 20% para usuarios no residenciales (estatal, comercial e industrial).

Durante la audiencia pública, el regulador precisó que cualquier incremento tarifario debe estar asociado a mejoras concretas y verificables en la calidad del servicio y anunció que intensificará la fiscalización y el seguimiento para asegurar que los recursos adicionales sean utilizados de manera adecuada y en beneficio de los usuarios.