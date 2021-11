Conforme a los criterios de Saber más

La gestión de Amalia Moreno como directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), entidad que desde el 2017 se encarga de liderar la planificación y programación de las intervenciones para la Reconstrucción del Norte, acaba de cumplir dos años con más de un contratiempo. A inicios de octubre un emisario del entonces presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, le solicitó presentar su renuncia.

Tras el cambio de Gabinete, sostiene que la nueva gestión parece compartir objetivos, pero que aún no ha tenido una reunión detallada con Mirtha Vásquez. En esta entrevista, Moreno hace un balance de su gestión, plantea los objetivos hacia el 2022 y explica qué riesgos podrían traer los cambios intempestivos en la ejecución de los proyectos.

—La primera meta de la ARCC es completar más de 11 mil intervenciones. ¿Cuántas están completadas hasta la fecha?

Nosotros hasta la fecha hemos culminado 5.153 intervenciones, que suponen un avance del 63% del plan de reconstrucción. Tan importantes como las obras culminadas son las obras en plena ejecución y las que están en proceso de selección, por esta dinámica de que cuando culmino una obra ya estoy iniciando otra. Eso significa que los puestos de trabajo continúan.

—En junio del 2020 suscribieron un acuerdo gobierno a gobierno (G2G) con Reino Unido para que den asistencia técnica y brinden apoyo en los procesos para adjudicar diversas obras complejas que totalizaban S/6 mil millones. ¿Cuáles son los avances concretos del mismo?

Vamos a ejecutar S/2 mil millones este año [...] Lo que se ha hecho desde que suscribimos el contrato son los procesos de contratación, que tienen una duración y recién este año hemos empezado a ejecutar. Esperamos para el siguiente año culminar 13 establecimientos de salud, los 74 colegios que teníamos a cargo y que todas las obras de defensas ribereñas hayan iniciado trabajos.

—Entonces quedarían dos tercios del presupuesto total del convenio por ejecutar. ¿Cuánto se espera invertir del G2G en el 2022?

En un proyectado para el siguiente año serán entre S/4 mil millones y S/4.500 millones.

—Eso completaría las obras planteadas en el G2G, ¿todavía tendrán otras intervenciones pendientes el próximo año?

En paralelo estamos haciendo otros procesos de selección que están en camino, como las obras de reforestación que recién vamos a licitar por S/700 millones. […] Para evitar las inundaciones vamos a reforestar más de 51 mil hectáreas en distintos ríos que vamos a intervenir. En 2022 tendremos algunos proyectos [distintos al G2G] que se terminarán de ejecutar en 2023, entonces el dinamismo no se va a terminar.

—El contralor Nelson Shack advirtió que el G2G tiene plazo vigente hasta abril del 2022. ¿Han coordinado su extensión, dado que los proyectos no se podrán culminar antes?

Nosotros podemos hacer una adenda para extender este contrato. Ya nos tocará conversar con Reino Unido para ver si es posible llegar a un acuerdo para ampliar, ver los costos y demás, pero ahí tenemos que continuar. No es que si se va Reino Unido este proyecto se viene abajo, [pero] necesitamos continuar con Reino Unido los procesos de procura [desde el registro de interés hasta la suscripción de contratos para intervenciones]. Estos están garantizados en transparencia, [lo que significa] que no hay direccionamiento por los altos estándares anticorrupción. Por eso le vamos a pedir que nos siga acompañando.

—Según Consulta Amigable (herramienta del Ministerio de Economía y Finanzas) ustedes han ejecutado el 63,2% de su presupuesto de proyectos para este 2021. Esto asciende a S/1.563 millones. ¿Por qué tienen estos niveles de ejecución?

En el año 2021 no nos dieron un presupuesto para financiar proyectos distintos del G2G. Entonces pedimos una autorización para que con el presupuesto del G2G podamos financiar [las intervenciones de los gobiernos subnacionales] y, al mismo tiempo, continuar con las obras. Así, el marco presupuestal se redujo un poco y tenemos un avance el 63% hasta la fecha.

—Efectivamente, el presupuesto inicial asignado ascendía a S/5.826 millones y el modificado es de S/2.475 millones. ¿Por qué se da esta reducción?

Reducimos nuestro marco porque nuestro mercado ya no resistía más procesos. Hemos firmado contratos este año por más de S/6.500 millones, hemos sacado procesos en distintas materias y el mercado ya no podía más. Lanzamos procesos y quedaban desiertos, porque estaba saturado. Nosotros como país debemos generar las condiciones para atraer inversión, interna y extranjera.

—¿Cuánto de este presupuesto se refiere al G2G y cuánto al financiamiento de obras de otros niveles de gobierno?

Del G2G son S/2 mil millones. Lo restante se ha ido en transferencias a otras entidades.

—Usted indicó que el gobierno debe generar las condiciones para atraer la inversión. Sin embargo, también advirtió hace un par de semanas que aún no se había reunido con autoridades del Ejecutivo y esperaba hacerlo después del voto de confianza. ¿Se dio esta reunión?

Esperamos pronto tener una reunión más detallada, porque hemos tenido algunas protocolares. Nosotros hemos tenido una reunión con la premier [Mirtha Vásquez] y entiendo que tiene una agenda recargada, pero sí siento que nos apoya. Estamos avanzando, nos responde rápidamente los temas en agenda. Estamos trabajando con mucho ánimo y mucha buena voluntad de continuar estos proyectos. Creemos que la premier va en la misma línea.

—¿Es verdad que un asesor de Guido Bellido le pidió renunciar?

Nosotros ciertamente estuvimos muy preocupados por esta situación. No fue un rumor, fue un pedido de renuncia. Pasó rápidamente porque el premier [Guido Bellido] renunció. Lo que hemos hecho con esta segunda oportunidad de continuar es retomar nuestro trabajo con fuerza. En general, lo que estamos pidiendo como peruanos es que todo nuestro mensaje tiene que ser coherente y dar tranquilidad.

—¿Qué efectos podría traer una destitución cuando se están teniendo avances concretos en un proyecto que ha sufrido tantos atrasos como la Reconstrucción del Norte?

Evidentemente si hay cambios siempre se generarán retrasos. El contralor, aunque nos jaló las orejas al decir que la reconstrucción ya debió terminar, también dijo que una de las razones por los que la reconstrucción no avanzó más rápido fue por los cambios de sus directores ejecutivos. Del 2017 al 2019 hubo tres directores; la que más está durando y que más ha avanzado, es mi gestión. La continuidad bien evaluada, con el seguimiento respectivo, sí puede funcionar. No es un puesto al que uno quiera arraigarse, no hay ningún objetivo de esa naturaleza.

—¿Cuándo debería terminar la labor de la ARCC?

Queremos que el plan de reconstrucción culmine el próximo año, justamente porque no hay intención nuestra de continuar en algún cargo. Queremos que la reconstrucción sea una realidad. Espero que las autoridades del Gobierno Nacional también puedan entender ello y nos den el espacio como funcionarios para seguir haciendo nuestra labor. Es lo único que pedimos.

—¿Usted considera que a pesar del cambio en el Gabinete todavía podrían solicitar su renuncia?

Eso está latente, porque mi cargo es de confianza. A todos los funcionarios nos puede pasar esto, pero si nosotros queremos que la meritocracia exista en el país tenemos que medirnos por los resultados. Yo no quiero ir a tocarle la puerta al presidente para decirle que yo quiero continuar con este trabajo porque soy Amalia Moreno. No, yo tengo que decirle “estos son mis resultados”. Si a él le parece o si surgiera alguien que puede hacer un trabajo mejor que el mío, lo que corresponde es que me digan, “señorita, usted da un paso al costado y vamos a comenzar con otra persona”. Pero siempre sobre la base de la meritocracia y en base a resultados, que es como se nos debe medir a los funcionarios.

Dato

Este 17 de noviembre la ARCC realizará un ‘roadshow’ para presentar cinco proyectos de infraestructura natural en 11 cuencas en las regiones de Tumbes, Lambayeque, Cajamarca, La Libertad, Áncash, Ica, Huancavelica y Lima. Será emitido a través de sus redes sociales.

