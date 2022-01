El aluminio subía hacia los US$ 3,000 el viernes, ya que la cantidad de metal disponible en almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME) descendía y los operadores temen que el alto costo de la energía obligue a más fundiciones a reducir la producción, lo que agravaría la escasez de suministro.

A las 11:51 GMT, el aluminio referencial en la LME ganaba un 0.3%, a US$ 2,930 la tonelada, lo que supone un alza cercana al 4.5% en la semana, acercándose al máximo de 13 años tocado en octubre, a US$ 3,229 la tonelada. Los precios subieron un 42% el año pasado.

Los precios de la energía se han disparado en Europa y Asia y es probable que más fundiciones reduzcan la producción antes de la primavera boreal, lo que hará subir los precios del aluminio, dijo Daniel Briesemann, analista de Commerzbank.

“Una vez que salgamos del invierno (boreal), deberíamos ver una corrección porque debería haber más oferta disponible de nuevo”, señaló.

Las existencias de aluminio en los almacenes registrados en la LME han caído desde más de 861,800 toneladas el 14 de diciembre hasta 536,175 toneladas, su nivel más bajo desde 2005 .

En otros metales básicos, el cobre en la LME subía un 0.6%, a US$ 9,592 la tonelada; el zinc ganaba un 0.8%, a US$ 3,577.50; el níquel trepaba un 1.4%, a US$ 20,675; el plomo avanzaba un 0.2%, a US$ 2,312; y el estaño mejoraba un 2.5%, a US$ 40,100.