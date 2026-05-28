Resumen

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Coorganizado por Lawyers in Regulation, el Colegio de Ingenieros del Perú y el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la PUCP, el encuentro congregó a autoridades, exautoridades y expertos vinculados al desarrollo del modelo dorsal. Foto: GEC.
Coorganizado por Lawyers in Regulation, el Colegio de Ingenieros del Perú y el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la PUCP, el encuentro congregó a autoridades, exautoridades y expertos vinculados al desarrollo del modelo dorsal. Foto: GEC.
Por Redacción EC

En el marco de LIR Convergence Perú 202G, autoridades y expertos del sector telecomunicaciones coincidieron en la necesidad de un rediseño estructural al modelo actual conformado por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y las redes de transporte y acceso regionales con presencia en 18 regiones del país (modelo dorsal), para priorizar la conectividad ciudadana y una nueva visión estratégica para la conectividad digital en el país.

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