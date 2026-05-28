En el marco de LIR Convergence Perú 202G, autoridades y expertos del sector telecomunicaciones coincidieron en la necesidad de un rediseño estructural al modelo actual conformado por la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO) y las redes de transporte y acceso regionales con presencia en 18 regiones del país (modelo dorsal), para priorizar la conectividad ciudadana y una nueva visión estratégica para la conectividad digital en el país.

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Coorganizado por Lawyers in Regulation, el Colegio de Ingenieros del Perú y el Grupo de Telecomunicaciones Rurales de la PUCP, el encuentro congregó a autoridades, exautoridades y expertos vinculados al desarrollo del modelo dorsal.

Durante las intervenciones, el exviceministro de Comunicaciones Carlos Valdez sostuvo que, si bien la Red Dorsal tuvo su origen en la Ley de Banda Ancha, en la práctica enfrentó distorsiones ocasionadas por una implementación compleja del contrato, y en ese sentido propuso una reformulación del modelo para evitar duplicidades competitivas. “El propósito de la Red Dorsal no ha sido competir con los operadores privados, y no lo debería ser”, precisó.

Por su parte, el exdirector ejecutivo del FITEL (ahora Pronatel) Luis Montes propuso una evolución de la Red Dorsal como una APP con gestión especializada, donde el Estado “tenga control estratégico, pero no control operativo”. Además, abogó por la preservación del modelo dorsal como infraestructura estratégica nacional, sujeta a la corrección de fallas operativas y a la integración de la Red Dorsal con las redes regionales.

A su turno, Virginia Nakagawa, exviceministra de Comunicaciones, mencionó que el mundo actual está basado en una economía digital vinculada a servicios esenciales como salud, educación y seguridad. En ese sentido, planteó que “las redes deben pasar a un operador privado conectado con el Estado, con obligaciones orientadas a garantizar la conectividad progresiva de centros de salud, colegios y servicios vinculados a seguridad nacional”.

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Por otro lado, Christian Chee, vicepresidente de desarrollo de negocios en Gilat Perú, alertó sobre la progresiva degradación de la Red Dorsal desde el traslado de su operación al Estado a través de Pronatel en el año 2021, y expresó su preocupación por que “esta entidad no está diseñada para operar una red tan compleja y con aspectos técnicos que requieren respuestas ágiles”. Además, enfatizó en la necesidad de un giro radical a la RDNFO que permita su sostenibilidad como infraestructura de alto impacto ciudadano. “Lo más grave en la Red Dorsal no es su subutilización, sino su insostenibilidad”, añadió.

En esa misma línea, Carla Sosa, exviceministra de Comunicaciones, aseguró que “queda demostrado que Pronatel no está cumpliendo el rol para el cual fue creado, y a futuro debería convertirse en un organismo técnico especializado enfocado en el cierre de brechas de telecomunicaciones y no en la operación directa de la Red Dorsal”. Asimismo, remarcó que el ecosistema digital debe ser entendido como motor de desarrollo económico y social del país. “El Estado no debe operar una red de este tipo”, cuestionó.

En otra intervención, Carlos Huamán, socio fundador de DN Consultores, indicó que ya no estamos frente al modelo bajo cuyo paraguas nació la Red Dorsal, sino ante “un operador estatal de facto” desde hace cinco años, luego del retiro de Azteca.

En ese contexto, planteó un giro radical en el modelo dorsal, mediante una incisión horizontal y una integración vertical, de modo que mantenga presencia sólo en regiones con baja o nula presencia de operadores privados, para impulsar la mejora de la conectividad ciudadana. “El Estado debería enfocarse en las zonas no competidas, mientras que las zonas competidas puedan integrarse a una gestión privada especializada”, indicó.