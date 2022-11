Hasta el 31 de diciembre los transportistas pueden acogerse al Programa de Regularización de Sanciones (PRS), con el cual podrán obtener descuentos desde 80% hasta 95% en sus multas pendientes de pago con la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran) por infracciones a la normatividad de transporte y tránsito terrestre.

¿Quiénes pueden ser los beneficiados?

Además de los transportistas pueden acceder a este beneficio los conductores, generadores de carga y los operadores de infraestructura complementaria.

¿Cuáles son los pasos a seguir para acceder al beneficio?

Primero, se debe solicitar al correo prs@sutran.gob.pe el reporte de las sanciones pendientes de pago, así como de las infracciones o incumplimientos.

Hay que indicar en el correo los nombres completos, número de DNI o razón social y número del Registro Único de Contribuyente (RUC); así como la placa o placas de los vehículos.

Para el caso de infracciones y sanciones pecuniarias, se deberá cancelar el monto correspondiente a través de entidades o medios bancarios, señalando el código de pago.

Para el registro de la solicitud de acogimiento al PRS, deberá contar con una casilla virtual en el sistema de Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la misma que podrá ser registrada en https://casilla.mtc.gob.pe/app/loginCasilla.html#!/

Finalmente, se debe registrar la solicitud, debidamente firmada, en nuestra plataforma virtual: https://webexterno.sutran.gob.pe/WebExterno/Pages/SolicitudAIP/SolicitudPRS.aspx y adjuntar los recibos de pago en un único archivo en formato PDF.

¿Cuáles son las infracciones que aplican a la reducción de multas?

Entre las sanciones que aplican a la reducción de multas, están las faltas leves, graves y muy graves como - por ejemplo- no emitir la constancia de pesaje de acuerdo a lo establecido en el articulo 51° del reglamento, no respetar la señalización de las estaciones de pesaje referidas al ingreso y salida de la estación, no portar la constancia de verificación de pesos y medidas, entre otros.

En el siguiente LINK se puede revisar la lista completa de infracciones que aplican al Programa de Regularización de Sanciones.