La Contraloría General de la República detectó un sobrecosto de más de S/1.100 millones en el proyecto de modernización de la refinería de Talara. Así lo informó el contralor Nelson Shack en conferencia de prensa en función a un informe de control sobre la contratación y ejecución de las unidades auxiliares.

Dicho sobrecosto está vinculado, según explicó el contralor, a la contratación y ejecución de las unidades auxiliares y trabajos complementarios para el referido proyecto de US$5.718 millones. “El monto es la evidencia legal del reconocimiento que ha hecho Petroperú de todos los mayores gastos [en los que incurrió] el contratista por una serie de decisiones -atribuibles enteramente a Petroperú- para los temas técnicos y financieros”, explica.

Según refirió Shack, Petroperú decidió en el 2014 separar las unidades auxiliares del proyecto mismo. Sin embargo, explica dicha tercerización se realizó sin el análisis debido y evitando el reglamento de contrataciones. Luego, se convocó a contratación directa para las unidades auxiliares; pero “sin el análisis de factibilidad técnica, plazos, valoración de riesgos y sin preveer adecuaciones normativas necesarias”.

“¿Quién paga todas estas decisiones que se han tomado a lo largo de todos estos 3 años? Siendo conscientes además que han pasado varios gobiernos con varios ministros y directores”, aseveró Shack.

Entre los 44 funcionarios, según detalló la Contraloría, se encuentran tres ex presidentes del directorio de Petroperú, catorce miembros de directorio y 25 funcionarios que ocuparon diversos cargos en las gerencias de refinación, corporativo legal, entre otros. No obstante, Shack explicó que la responsabilidad sobre estos funcionaros solo resulta administrativa y no penal.

