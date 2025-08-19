Petro-Perú informó que completó con la descarga de un millón de barriles de crudo oriente adquirido de Ecuador, realizada en el Terminal Portuario Bayóvar, principal puerto marítimo del norte del país, cuyo destino final es la Nueva Refinería Talara (NRT).

El crudo ecuatoriano llegó al país en el buque tanque Lord Byron 21, transportando la carga que fue transferida a los tanques de almacenamiento del Terminal Bayóvar. La descarga se realizó en aproximadamente 105 horas continuas, mediante los cuatro brazos de carga del muelle.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Con esta operación Petro-Perú asegura el abastecimiento continuo del mercado nacional y optimiza el procesamiento de la Nueva Refinería Talara.

Cabe precisar que el Terminal Bayóvar cuenta con un muelle diseñado para recibir buques tanque de hasta 1.5 millones de barriles, con una capacidad de embarque de hasta 100 mil barriles por hora. Además, dispone de una playa de 14 tanques con una capacidad de almacenamiento total de 1,792 MB.

MÁS INFORMACIÓN: SBS declaró disolución de Cooperativa de Ahorro y Crédito Aprocredi



Asimismo, las certificaciones internacionales del Terminal Portuario Bayóvar le permiten formar parte activa del sistema de comercialización nacional e internacional de hidrocarburos líquidos, operando en importación, exportación y distribución mediante buques de cabotaje.