Refinería de Talara: Firma española avala crédito de US$1.300 mlls.

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) avalará un crédito de US$1.300 millones para la petrolera estatal peruana Petro-Perú que se destinará a la modernización de la refinería de Talara, la más grande de Perú, anunció hoy el presidente de la empresa, James Atkins.

En una conferencia con la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP), Atkins afirmó que la obtención del préstamo, otorgado por trece bancos y avalado por la Cesce, está "en la recta final".

"Ellos van a estar aquí la segunda semana de octubre y debe de ser una de las últimas reuniones para que estos trece bancos pongan ya la plata encima de la mesa", indicó Atkins.

Entre las entidades financieras a las que la Cesce "asegura el retorno del crédito" están los bancos españoles BBVA, Banco Santander y las estadounidenses JP Morgan y Banco de Estados Unidos.

Atkins explicó que los US$1.300 millones del préstamo que gestionó la Cesce son parte de los US$5.000 millones que costará finalmente el proyecto de modernización de la refinería, que actualmente procesa entre 30.000 y 45.000 barriles de petróleo al día.

Para completar esa cantidad, Petro-Perú emitió bonos por valor de US$2.000 millones, de los que 1.000 eran a 15 años con una tasa de interés del 4,75 % al año y otros 1.000 millones a 30 años, con una tasa anual del 6,45 %, mientras que está previsto que emitan otros US$600 millones en bonos el próximo año.

Los US$1.000 millones restantes procederán de los recursos propios de Petro-Perú para completar la obra, iniciada en 2014 y cuyo progreso actualmente es del 72%.

Atkins expresó su confianza en que la obra estará completada para diciembre de 2020, plazo previsto en el cronograma para que la instalación comience a refinar crudo liviano y también pesado, y así pasar de un margen de ganancia de US$4 o US$5 por barril refinado a entre US$8 y US$9.

"La refinería por sí sola es una unidad de negocio, haya o no haya petróleo en el país. Chile no tiene petróleo pero tiene dos refinerías. Uruguay tiene una y Japón más de veinte y tampoco tienen petróleo propio. Si hay petróleo nacional, la rentabilidad de la refinería aumenta, pero si no hay, sigue siendo rentable", apuntó.

La refinería de Talara funciona actualmente con una parte de petróleo importado y otra parte de crudo procedente de los pozos que operan en la Amazonía, la mayoría del Lote 192, el mayor yacimiento petrolífero de Perú, que actualmente extrae unos 13.000 barriles diarios.