La Refinería Talara, operada por Petro-Perú, registró una interrupción de sus operaciones el domingo 1 de noviembre, debido a una falla en el suministro eléctrico que afectó diversas zonas del norte del país.

Según informó Petro-Perú, el incidente se originó por un evento en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), que ocasionó la desconexión de la línea de transmisión L-5008, entre Chimbote y Trujillo.

Dicho evento afectó el funcionamiento de las unidades de procesos y auxiliares de la Refinería Talara, por lo que la compañía activó sus protocolos de seguridad y contingencia.

Ante esta situación, Petro-Perú indicó que se ejecutaron los procedimientos operativos y de seguridad correspondientes, logrando estabilizar las condiciones del complejo de refinación.

TE PUEDE INTERESAR: Falta de oportunidades para los jóvenes cuesta al menos 1,1% del PBI

Además, informó que las instalaciones se mantienen en condiciones operativas seguras, mientras sus equipos especializados continúan evaluando los efectos del incidente.

La petrolera estatal agregó que se realizan las coordinaciones necesarias para reiniciar la producción de combustibles de manera segura, sin embargo, no precisó una fecha para el restablecimiento de las operaciones.

Finalmente, Petro-Perú aseguró que mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación y las acciones destinadas a normalizar las operaciones de la Refinería Talara.