Ante esta situación, Petro-Perú indicó que se ejecutaron los procedimientos operativos y de seguridad correspondientes, logrando estabilizar las condiciones del complejo de refinación. Foto: EC.
Ante esta situación, Petro-Perú indicó que se ejecutaron los procedimientos operativos y de seguridad correspondientes, logrando estabilizar las condiciones del complejo de refinación. Foto: EC.
Por Redacción EC

La Refinería Talara, operada por Petro-Perú, registró una interrupción de sus operaciones el domingo 1 de noviembre, debido a una falla en el suministro eléctrico que afectó diversas zonas del norte del país.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?