Reforma de pensiones: afiliados menores de 40 años no podrán retirar el 95,5% de fondos para su jubilación, ¿por qué?

El último viernes, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento de la ley de modernización del sistema previsional. La ley, publicada en septiembre de 2024, establece restricciones para el retiro del 95,5% de pensiones.

Como se recuerda, esta posibilidad de retiro lo pueden realizar los afiliados a las AFP que tengan 65 años o más, así como aquellos que acceden al Régimen Especial de Jubilación Anticipada para Desempleados (Reja).

¿Quiénes podrán recibir pensión mínima y con qué requisitos, según el reglamento?

Sin embargo, en la ley de modernización previsional, en la décimo quinta disposición complementaria final, se establece que, una vez que la norma entre en vigencia, los afiliados al sistema privado de pensiones que tengan actualmente menos de 40 años no podrán disponer del 95,5% de su cuenta individual de capitalización.

Este retiro está disponible para los afiliados que antes de la entrada en vigor de la ley de reforma tengan 40 años o más.

Esta disposición, como toda la ley de reforma previsional, entró en vigor al día siguiente de la publicación del reglamento, de acuerdo con la norma.

Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, sostuvo que los afiliados que actualmente son menores de 40 años, una vez jubilados, solo podrán optar por una pensión vitalicia o programada.

Pensión (Foto: Diseñado por Freepik)

Pensión desde los 10 años de aporte

Según el reglamento de la reforma previsional, se establece la posibilidad de que los afiliados al sistema privado de pensiones (SPP) puedan acceder a una pensión mínima cumpliendo las 240 unidades de aporte. Es decir, 240 meses de aporte o 20 años.

¿Qué pasa si no llega a ese tiempo de aportes? En caso de que no se cumpla dicha cantidad, se podrá optar por una pensión proporcional especial si el afiliado cumple con 120 unidades de aporte (10 años de aporte).

| Composición EC: Andina

Según Carrillo Acosta, actualmente la pensión mínima es de S/600 .

Al respecto, Aldo Ferrini, CEO de Integra AFP, sostuvo que esta medida permite que los afiliados al Sistema Privado de Pensiones tengan el mismo beneficio que ya tiene el Sistema Público.