Las empresas del sector hidrocarburos pagaron al Estado peruano por concepto de regalías la suma de US$ 281 millones entre enero y agosto del 2020, una caída de 46% respecto a similar periodo del 2019 cuando se reportó US$ 518 millones, informó este jueves la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE).

Según el gremio, en lo que va del año se observa una reducción en las regalías como consecuencia de la fuerte reducción del precio internacional del petróleo y a la menor producción de hidrocarburos la cual se agravó por el efecto de la pandemia del COVID-19.

En el caso de agosto, la SNMPE detalló que las compañías que operan en la industria hidrocarburífera nacional pagaron US$ 44 millones por concepto de regalías, lo que representó una caída de 25% con relación a similar mes del 2019 (US$ 59 millones).

Sin embargo, el resultado del octavo mes del año fue superior en 15% a las regalías que se abonaron en julio último, las cuales ascendieron a US$ 39 millones.

En agosto último, las empresas del sector hidrocarburos abonaron por concepto de regalías: US$ 19.3 millones por la explotación de gas natural y US$ 6.3 millones por petróleo, así como US$ 18.8 millones por la producción líquidos de gas natural.

