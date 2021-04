Las regiones que conforman el denominado Corredor Minero del Sur cuentan con una cartera de proyectos mineros valorizada en US$ 27,300 millones, casi el 50% de la cartera de proyectos mineros a nivel nacional (US$ 56,158 millones), según el Centro para la Competitividad y Desarrollo (CCD) y el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

La mayor cantidad de los proyectos se concentran en Apurímac (US$ 10,243 millones), seguido por Moquegua (US$ 6,377 millones), Arequipa (US$ 5,463 millones), Cusco (US$ 2,296 millones) y Puno (US$ 1,631 millones).

En el caso de Arequipa, se estima que el desarrollo de la industria minera generaría ingresos fiscales por más de S/ 11,000 millones en los próximos diez años, de los cuales S/ 2,000 millones dependerá de la ejecución de nuevos proyectos en cartera, entre los cuales se encuentra Tía María.

En Apurímac, que es la región emergente más importante del sur, se estima que tuvo un beneficio fiscal de S/13,000 millones hacia el 2031, de los cuales S/ 6,000 millones dependerá de la ejecución de nuevos proyectos como Cotabambas, Los Chancas y Haquira.

Canon y regalías

Las regiones mineras del Sur (Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno) recibieron S/ 27,970 millones por conceptos de canon y regalías mineros en los últimos 20 años (2000-2020): cerca del 42% del total que recibieron las regiones por estos conceptos a nivel nacional (S/ 66,000 millones).

Solo en 2020, pese a la crisis económica y social generada por la pandemia, los recursos para estas regiones, provenientes de la minería, sumaron más de S/ 2,160 millones.

Las cifras fueron presentadas en el estudio “Beneficios generados por la minería en el sur del Perú”, desarrollado por el CCD y el IIMP, durante el evento descentralizado Rumbo a Perumin “Corredor minero del Sur: Desafíos para el desarrollo de las regiones”, desarrollado con sede virtual en Arequipa.

“Los aportes provenientes de la industria en estas últimas dos décadas son equivalentes a más 55,000 camas UCI, o a la construcción de más de 400 colegios de alto rendimiento (COAR)”, explicó el director del CCD, economista Rudy Laguna.

