El inicio del año escolar suele representar uno de los picos de gasto más importantes para las familias. El pago de matrículas, pensiones, útiles, uniformes y materiales adicionales pueden desordenar el presupuesto si no se gestionan con anticipación. Frente a este escenario, una correcta planificación financiera es clave para evitar el sobreendeudamiento y proteger la estabilidad económica del hogar. Por ende, el ABC del BCP compartió 5 consejos prácticos para afrontar los gastos escolares de forma responsable.

De acuerdo con el BCP, es importante reutilizar y optimizar recursos. Es decir, revisar qué útiles, libros, mochilas o uniformes del año anterior aún están en buen estado, lo que representa un ahorro significativo. También, se puede coordinar compras grupales o intercambios entre familias para reducir costos.

Como segunda recomendación esta elaborar un presupuesto detallado y realista. Se debe identificar todos los gastos escolares, como útiles, transporte y actividades extracurriculares, y compáralos con los ingresos mensuales para establecer cuánto realmente se puede destinar a ellos sin afectar gastos esenciales, como alimentación o vivienda.

Planificar las compras con tiempo también es una buen alternativa para mantener tus finanzas estables. “Adquirir útiles a última hora suele ser más costoso. Comprar con anticipación permite comparar precios y aprovechar descuentos por campaña”, explicó el BCP.

La entidad bancaria también recomendó identificar diferentes necesidades de deseo. Mochilas de moda, útiles personalizados o cambios de uniforme realmente no necesarios pueden incrementar el gasto. Por ello, se debe comprar solo lo indispensable y evitar gastos impulsivos en artículos no requeridos.

Finalmente, recomendaron evaluar opciones de pago. Se tendrá que definir si se prefiere asumir el pago al contado o recurrir al crédito. “Si optas por esto último, asegúrate de conocer tasas, plazos y tu capacidad real de pago”, sugirió el ABC del BCP.

5 consejos para optimizar los gastos escolares

Para poder optimizar los recursos, Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School recomendó seguir estos pasos:

1. Haz una lista de todo los gastos y ordénalos

Enumera, con el mayor detalle posible, todos los pagos que debes realizar en esta época escolar, para luego priorizarlos en orden de importancia, colocando primero los gastos más urgentes.

Por ejemplo, los primeros en la lista deberían ser la matrícula y pensiones, los textos escolares y los uniformes, para dejar al final algunas cosas que podrías reutilizar de años anteriores, como la mochila, la lonchera o algunos útiles. Ello permitirá tener una guía del orden en que debes ir cancelando todo, para no arriesgarte a gastar el dinero en lo menos relevante.

2. Respeta el dinero que te prestaste para los gastos escolares

Acosta precisó que si se solicita un financiamiento para cubrir los gastos escolares, no es recomendable utilizarlo para otros temas (San Valentín, Semana Santa, reparaciones, etc.), ya que puede ocasionar que termine faltándote el dinero, y que algún gasto se quede sin pagar, perjudicando a tu familia y también a tus finanzas, pues probablemente tengas que recurrir a préstamos de última hora, que suelen ser los más caros.

3. Busca las mejores opciones con anticipación

Si bien no puedes cambiar algunos gastos, como la matrícula y las pensiones, sí se puede ahorrar en otros rubros, como la compra de uniformes y útiles escolares. Ello se logrará tomándose el tiempo para buscar las mejores alternativas de precio, sin necesidad de sacrificar calidad.

“Por más que cuentes con el dinero suficiente, ahorrar en estas compras siempre será lo mejor, para que te alcance el dinero y, de ser posible, te sobre”, indicó el exporto en finanzas.

4. Organízate con otros padres y compra en volumen

“Si conoces bien a los papás de los amigos del colegio de tus hijos, quizá sea una buena opción realizar las compras escolares en conjunto, ya que te permitirá obtener descuentos por comprar varias unidades de un mismo producto”, sugirió.

Incluso, si se organiza con anticipación, podrías formar “equipos” y dividir las compras, consiguiendo precios al “por mayor”. Por ejemplo, un grupo de padres se puede encargar de la compra los uniformes, otro grupo de los libros y otro grupo los útiles escolares.

5. No compres más de lo que necesitas

En ocasiones, como padre o madre, te “emocionas” al hacer las compras escolares, adquiriendo productos innecesarios o cantidades adicionales, como un polo extra, otro cuaderno “por si acaso”, un libro más, etc. “Recuerda que es importante realizar compras inteligentes, sin gastar de manera inadecuada”, agregó Acosta.