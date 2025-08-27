La comisión Ad Hoc, creada por la Ley N° 29625, aprobó el cuarto grupo de reintegro para la devolución de aportes al Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi).

Esta lista beneficia a 73,739 exaportantes quienes recibirán sus pagos a partir del 28 de agosto del 2025. La medida se oficializó mediante la Resolución Administrativa N° 490-2025/CAH-Ley 29,625, publicada hoy en el diario oficial El Peruano.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Este cuarto grupo de reintegro está compuesto por beneficiarios del primero al decimonoveno grupo de pago que ya habían recibido una devolución de sus aportes.

Criterios de inclusión para el 4° grupo de reintegro

El padrón incluye fonavistas titulares a partir de los 68 años. Además, se consideran los siguientes casos:

Fallecidos de dicho grupo que, de haber estado vivos, cumplirían 89 años al 31 de julio del 2025.

Aquellos que figuren en el Registro Nacional de la Persona con Discapacidad (Conadis).

Quienes perciban pensión de invalidez de la ONP.

Fonavistas que padezcan una enfermedad grave o terminal debidamente acreditada.

Cabe precisar que el monto total destinado para la devolución de aportes de este cuarto grupo asciende a S/255.055.274.54, según lo acordado por la Comisión Ad Hoc.

Asimismo, el Banco de la Nación ha sido instruido para proceder con el pago correspondiente a los fonavistas que conforman el cuarto grupo de reintegro a partir de la fecha mencionada. Para consultar si eres miembro del cuarto grupo de reintegro clic aquí.