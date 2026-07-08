La clasificadora internacional de riesgo, Fitch Ratings, mediante un informe, destacó hoy que la rentabilidad de los principales bancos peruanos es sólida y está mejorando, debido a menores costos crediticios y márgenes saludables.

Fitch considera que los perfiles crediticios de los principales bancos peruanos son resilientes en el 2026. “Esto se debe a un entorno operativo aún favorable, una sólida rentabilidad, una capitalización adecuada y una sólida financiación y liquidez”, se lee en el reporte.

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La calificadora además señaló que mejoró la calificación de Banco de Crédito del Perú de ‘BBB’ a ‘BBB+’ y la de BanBif de ‘BB+’ a ‘BBB-’. También confirmó la calificación de BBVA Perú en ‘BBB+’, la de Interbank en ‘BBB’ y la de Scotiabank Perú en ‘A-’.

“Todos mantienen una perspectiva estable. El entorno operativo sigue siendo favorable. Fitch lo evalúa en ‘bbb-/estable’, por encima de la calificación implícita ‘bb’ debido a un ajuste positivo relacionado con la deuda soberana”, explicó Fitch Ratings.

Asimismo, pronostica un crecimiento del PBI de Perú del 2,8% para el 2026, tras el 3,4% registrado en el año 2025.

Fitch también resaltó que el sector financiero inició el 2026 con una inflación controlada, una demanda interna sólida y una relación real de intercambio favorable. Asimismo, refirió que una incertidumbre política, riesgos climáticos y perturbaciones externas podrían afectar la actividad del sector privado y el apetito crediticio.

“Los bancos más grandes se benefician de franquicias consolidadas, fuentes de ingresos diversificadas, bases de depósitos estables y una gestión de riesgos sólida”, subrayó la calificadora internacional.

Según el informe, Fitch prevé que los fundamentos crediticios se mantengan estables, respaldados por la generación interna de capital, una evaluación crediticia prudente, una gestión conservadora del balance y una recuperación gradual de la actividad crediticia.

Fitch también destacó que la calidad de los activos es generalmente sólida o adecuada y mejoró en la mayoría de los bancos en el 2025 impulsada por mejores condiciones macroeconómicas, un comportamiento de pagos normalizado y prácticas de riesgo prudentes.

“La rentabilidad también es sólida y está mejorando, respaldada por menores costos crediticios, márgenes saludables y volúmenes de negocio estables o en recuperación. Sin embargo, el desempeño aún varía según la solidez de la franquicia, la combinación de negocios y el apetito de riesgo”, indicó.

Explicó que la capitalización es generalmente adecuada o sólida, respaldada por la retención de ganancias, un crecimiento moderado del balance y la implementación de Basilea III. Por último, Fitch indicó que la financiación y la liquidez son sólidas, gracias a una amplia base de depósitos de clientes, reservas de liquidez adecuadas y una gestión prudente. En ese sentido, prevén que la financiación y la liquidez sigan respaldando un crecimiento moderado del negocio.