La calificadora además señaló que mejoró la calificación de Banco de Crédito del Perú de ‘BBB’ a ‘BBB+’. También confirmó la calificación de BBVA Perú en ‘BBB+ (Foto: composición GEC)
La calificadora además señaló que mejoró la calificación de Banco de Crédito del Perú de ‘BBB’ a ‘BBB+’. También confirmó la calificación de BBVA Perú en ‘BBB+ (Foto: composición GEC)
Por Redacción EC

La clasificadora internacional de riesgo, Fitch Ratings, mediante un informe, destacó hoy que la rentabilidad de los principales bancos peruanos es sólida y está mejorando, debido a menores costos crediticios y márgenes saludables.

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