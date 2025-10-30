El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) oficializó la renuncia de Ismael Sutta Soto, quien dejó el cargo de Viceministro de Transportes, y de Carlo Renato de los Santos La Serna, quien renunció al puesto de Viceministro de Comunicaciones.

En ambos casos, el Poder Ejecutivo aceptó las dimisiones y agradeció los servicios prestados por las autoridades salientes. “Durante este periodo he tenido la valiosa oportunidad de brindar mis servicios como funcionario público al país, contribuyendo con el sector comunicaciones en el desarrollo de medidas de alto impacto para la reducción de la brecha de conectividad a favor de la población con incidencia en las zonas rurales de frontera que requieren de servicios de calidad para su desarrollo económico y social”, señaló. De los Santos.

Tras oficializar las salidas, el Ejecutivo designó a los nuevos titulares de ambos viceministerios.

Juan del Carmen Haro Muñoz asumirá como Viceministro de Transportes y Raúl Marco García Loli fue designado como Viceministro de Comunicaciones.

Haro Muñoz es ingeniero agrícola de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con estudios de maestría en Ciencias Ambientales y especializaciones en gestión pública y gestión ambiental.

Cuenta con más de 22 años de experiencia en el sector público, donde ha ocupado cargos de alta dirección, entre ellos viceministro de Gobernanza Territorial de la PCM y viceministro de Construcción y Saneamiento del MVCS, así como puestos directivos en la Contraloría, el Minedu, MEF y Minagri.

Raúl García Loli es ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y egresado de la maestría en Telecomunicaciones por la Universidad Nacional de Ingeniería. Se ha desempeñado como jefe de supervisión de proyectos del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones (Fitel).

Además, ocupó otras responsabilidades en Ositrán, Osiptel y en el propio MTC, dónde lideró el área de seguimiento contractual, que tuvo a su cargo la supervisión técnica de la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica (RDNFO).