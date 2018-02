No solo los nativos digitales deben apostar por la inclusión de herramientas tecnológicas durante su etapa formativa sino que, así como ellos, la sociedad en su conjunto debe empezar a analizar la manera de enganchar a esta generación -que ya está acostumbrada a convivir con la tecnología- con el proceso de aprendizaje, refirió el rector de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), Edward Roekaert.

"Tenemos que ver de qué manera nos apoyamos en buenas prácticas ya probadas y comprobadas en los países extranjeros, que mostraron excelentes resultados y [las cuales] podemos incorporar tomando no solo la capacidad del docente sino, también, dotándolo de lo que la tecnología le puede brindar", dijo Roekaert al término del Congreso Internacional de Educadores UPC, un evento organizado por la misma universidad.

De la mano de esta fusión entre la capacidad del docente y lo que la tecnología puede facilitar, el rector indicó que los egresados deben tener la capacidad de trabajar en equipo, liderar, inspirar y también la habilidad de comunicar adecuadamente de manera oral y escrita. De esta manera, pueden insertarse en el mercado laboral para cumplir con sus demandas.

"Si una institución educativa no hace eso, termina graduando a profesionales que el mercado después no quiere, porque considera que no están formados y no han desarrollado precisamente las habilidades que ellos están buscando", indicó.

Es por ello que, según recomendó, toda institución necesita identificar las competencias generales y específicas que el graduado debe tener. Así, esto garantiza al mercado que los jóvenes saldrán preparados para aportar con sus capacidades al desarrollo del sector en el cual se desempeñen.

"No basta con transmitir conocimiento; ese es el pasado. Hoy debemos formar [al futuro profesional] permitiéndole conocer y saber; pero más importante es poder hacer al final en la práctica lo que el mercado espera de cada uno de los profesionales que ingresan precisamente a tratar de transformar y trascender en él", enfatizó.

Siendo así, estar a la altura de las exigencias de los empleadores y el sector no solo demanda la puesta en práctica de la teoría estudiada. Al mismo tiempo, esto requiere la generación de un vínculo con la innovación: "si no estamos satisfechos con los resultados que vemos en el sector educación, tenemos que cambiar la manera en la que enfrentamos el problema", sugirió el rector.

"Un país no puede pretender desarrollarse de manera sostenida si no lo hace a través de la educación; formando a su gente y no solo dotándola de los conocimientos sino, también, de las capacidades y competencias necesarias para que ese desarrollo y esas oportunidades que el país va descubriendo en los distintos sectores se pueda sostener en el tiempo", finalizó.

