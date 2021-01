La presidenta de AHORA Perú, Blanca Chávez, lamentó la disposición del Ministerio de Producción que establece que los restaurantes no podrán ofrecer los servicios de recojo en tienda durante esta cuarentena que inicia el 31 de enero hasta el 14 de febrero en regiones como Lima Metropolitana y el Callao.

“Se nos aseguró que sí estaría permitido durante la cuarentena obligatoria que regirá desde el 31 de enero, que los restaurantes podrían atender delivery y también se nos permitirá el recojo de alimentos. Esto realmente nos desconcierta”, enfatizó Chávez.

Blanca Chávez sostuvo que la medida afectaría principalmente a los restaurantes pequeños que no cuentan con el personal suficiente ni con los recursos necesarios para hacer delivery o contratar un servicio de reparto.

Además, Chávez calificó de absurdo que se pueda ir por alimentos a una bodega o supermercado exponiendo a las personas al contagio y no a un restaurante.

Asimismo, la presidenta de AHORA Perú, pidió a las autoridades de Gobierno mayor compresión y recapacitar en esta reciente disposición, porque limitaría aún más las ventas de los restaurantes llevándolos a cerrar, en definitiva.

“Autoridades de Gobierno, sean más conscientes, si ya no se permite dar atención en salón, no nos quiten las pocas posibilidades de subsistir. La mayoría de los negocios enfrentan deudas y no vemos propuestas concretas a favor del sector”, finalizó.

