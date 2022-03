Conforme a los criterios de Saber más

La norma que restringe los servicios de tercerización pone en riesgo los empleos actuales, promueve la contratación informal y afecta la competitividad laboral, advirtió la Asociación Peruana de Operadores Portuarios (ASPPOR).

“Esta norma no refleja una comprensión de parte del Ejecutivo sobre la tercerización como herramienta de gestión de la empresa moderna para hacerla más competitiva. Menos aún se valora su aporte a la dinamización del empleo y a la economía. Con el mayor sesgo ideológico, el Ministerio de Trabajo considera a la tercerización como un instrumento lesivo, pero la verdad es que hace más eficientes los costos laborales”, apuntó Favio León, presidente de ASPPOR,

En una carta dirigida a Isabel Cortez, presidenta de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso, León mencionó que restringir la tercerización en vez de beneficiar a los trabajadores pone en riesgo los empleos actualmente existentes, promueve la contratación informal y afecta la competitividad en materia laboral.

“De la lectura de la norma no solo se prohíbe la tercerización de actividades nucleares sino también la tercerización de actividades complementarias y actividades especializadas que no formen parte de la actividad principal. No queda claro el concepto de actividad nuclear y sus supuestos de inobservancia”, apuntó.

León dijo que existen muchas empresas de la cadena logística de comercio exterior que tercerizan servicios de estibadores. Informó que otras empresas proveen el servicio de practicaje y los prácticos facturan como empresa a algunas otras empresas de la cadena logística y estas a su vez a agencias marítimas, navieras domiciliadas y no domiciliadas.

