Colgate-Palmolive Perú S. A. informó Indecopi que 3.156.792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint serán retiradas del mercado peruano debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto.

Cabe señalar que, del total, más de 2.6 millones de unidades ya han sido adquiridas por los consumidores.

Según el proveedor, este defecto podría generar efectos adversos como irritación o hinchazón bucal, lesiones bucales (como aftas, llagas o ampollas) y dolor en la zona de la boca.

En ese sentido, la empresa indicó que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Asimismo, ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta.

También, precisó que los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio.

Por último, Indecopi informó que los consumidores pueden contactarse con la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú en: https://www.colgatepalmolive.com.pe/contact-us y vía telefónica al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio del producto.