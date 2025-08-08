Del total de productos que han sido retirados, 2.6 millones de unidades ya han sido adquiridas por los consumidores. Foto referencial de dentisalut.com
Del total de productos que han sido retirados, 2.6 millones de unidades ya han sido adquiridas por los consumidores. Foto referencial de dentisalut.com
Redacción EC
Redacción EC

Colgate-Palmolive Perú S. A. informó que 3.156.792 unidades de la crema dental Colgate Total Clean Mint serán retiradas del mercado peruano debido a que algunos consumidores podrían experimentar intolerancia al saborizante presente en el producto.

PUEDES VER: Nuevo banco en el Perú entrará a un mercado que mueve más de S/358 mil millones en créditos: así va la competencia


Cabe señalar que, del total, más de 2.6 millones de unidades ya han sido adquiridas por los consumidores.

Newsletter exclusivo para suscriptores

Maro Villalobos

Según el proveedor, este defecto podría generar efectos adversos como irritación o hinchazón bucal, lesiones bucales (como aftas, llagas o ampollas) y dolor en la zona de la boca.

En ese sentido, la empresa indicó que ha suspendido la importación de la crema dental Colgate Total Clean Mint desde el 31 de julio de 2025. Asimismo, ha dispuesto el cese de su comercialización y el recojo voluntario del producto de los puntos de venta.

También, precisó que los consumidores pueden solicitar el cambio del producto por uno alternativo o cualquier otro de su portafolio.

MÁS INFORMACIÓN: Gremio de aerolíneas: Tarifa extra para escalas y pocas mangas preocupan en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez, ¿hay avances?


Por último, Indecopi informó que los consumidores pueden contactarse con la Línea de Atención al Consumidor de Colgate-Palmolive Perú en: tact-us y vía telefónica al 0801-136-36 para consultas y solicitudes de cambio del producto.

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC