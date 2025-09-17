La Comisión de Economía del Congreso aprobó con 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones el dictamen para el octavo retiro de la AFP y derogación de medidas de la reforma de pensiones. Tras la aprobación, la normativa deberá ser debatida por el Pleno.

Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, manifestó en conferencia de prensa que de todas maneras este dictamen, hoy mismo, pasará a ser debatido en el Pleno del Congreso.

“Lo más importante es que de manera unánime las bancadas hemos llegado a este buen puerto de asegurar el retiro de las 4UIT, que es lo que estamos esperando y también la población. Este era un tema pendiente y no podíamos hacer que se dilate. Hoy mismo pasará a ser debatido en el Pleno, estamos juntando las firmas para que hoy mismo entre en agenda en la noche”, dijo Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía.

Flores también añadió que con lo aprobado se ha retirado la norma que obligaba a los trabajadores independientes pagar, de manera gradual, aportes a las AFP.

Antes de la decisión final, en la Comisión de Economía del Congreso participaron el ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, el Superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, y la presidenta de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones, Ana Cecilia Jara. Si bien estas dos últimas entidades se han mostrado en contra de esta medida, lo cierto es que el Poder Ejecutivo y varias bancadas la respaldan.

El próximo paso es que este dictamen pueda ser debatido y votado por el Pleno del Congreso, el cual puede verse esta misma tarde- noche. La liberación de fondos será de hasta 4 unidades impositivas tributarias (UIT) equivalentes a S/21.400.