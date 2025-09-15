El congresista de Fuerza Popular Víctor Flores Ruiz, titular de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento, informó que ese grupo de trabajo pondrá en agenda el debate de los proyectos de ley que promueven el octavo retiro de los fondos de las AFP.

En un comunicado compartido en sus redes sociales, el legislador indicó que el debate se realizará este miércoles 17 de septiembre, y para ese fin se ha invitado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y a la Asociación de AFP, para que brinden sus opiniones sobre el tema.

“Reafirmamos nuestro compromiso con un sistema previsional justo, transparente y al servicio de sus aportantes, para asegurar su bienestar y futuro”, dice el comunicado compartido por el presidente de la mesa de trabajo.

Respaldo presidencial

La presidenta de la República, Dina Boluarte, expresó el respaldo del Gobierno al octavo retiro en los fondos de las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP), tras coordinar con el ministro de Economía y Finanzas, pese a que el titular de dicha cartera lo había descartado, y en atención a la legítima preocupación de millones de trabajadores peruanos.

“Estamos más unidos y más fuertes que nunca, enfocados en consolidar nuestra economía, destrabando proyectos y abriendo los brazos a las inversiones que generan empleo. Y pensando justamente en las familias, queremos anunciar que, tras un proceso de coordinación con el ministro de Economía y Finanzas, y atendiendo sobre todo la preocupación de millones de peruanos que están a la expectativa del próximo retiro de las AFP, nuestro Gobierno ha tomado la posición de opinar favorablemente sobre esta medida”, manifestó la mandataria durante un evento del Ejecutivo en el distrito de San Luis.

Agregó también que “el dinero que a todos los trabajadores se les descuentan y van a las AFP’s o la ONP, es el dinero de la familia que trabaja. Y si ese dinero de la familia que trabaja, pues la familia tiene que saber en qué momento lo requiere y en qué lo utiliza para el bien de su familia. Y por eso, familia peruana, pueden retirar sus fondos de la AFP”.

