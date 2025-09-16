La Comisión de Economía del Congreso anunció que este miércoles 17 de septiembre pondrá en agenda el debate y votación el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sesión, que inicia a las 10:00 a.m., buscar debatir los 24 proyectos que hay en el Pleno.

Según un comunicado oficial de la comisión, se ha extendido una invitación a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y la Asociación de AFP para que presenten sus opiniones sobre los proyectos de ley que promueven esta iniciativa.

El anuncio surge en un contexto donde el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien inicialmente se había opuesto, ahora respalda un nuevo retiro, aunque con la recomendación de que sea una medida responsable y solo para aquellos ciudadanos que lo necesiten con urgencia.

El titular del MEF señaló que la economía peruana está preparada para manejar los impactos “transitorios” que pueda generar esta salida de fondos, la cual, podría alcanzar los S/ 26.320 millones y dejar a 8.6 millones de afiliados con saldo cero

Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, cambió su postura. Después de haberse opuesto, ahora se alineó con la presidenta Boluarte, indicando que el retiro de fondos es una “facultad del ciudadano” y que el Ejecutivo apoyará la iniciativa.

¿Se viene el octavo retiro? Lo que debes saber del decisivo debate de este miércoles 17 de septiembre sobre tus fondos AFP. (Foto. composición GEC)

Ambos ministros hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar una decisión “pensada y reflexionada”.

El fin de semana pasado, cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la reforma de pensiones y para exigir el retiro de sus fondos de la AFP.

Puede revisar el detalle de la agenda aquí.