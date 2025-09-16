- Lo que se sabe del nuevo retiro de AFP: 8va liberación entra en agenda, el cambio del MEF y el consenso con Dina, ¿seguirá la reforma de pensiones?
- Dina Boluarte anuncia respaldo del Ejecutivo al octavo retiro de las AFP: qué cambió y qué pasó con la postura del MEF
La Comisión de Economía del Congreso anunció que este miércoles 17 de septiembre pondrá en agenda el debate y votación el octavo retiro de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La sesión, que inicia a las 10:00 a.m., buscar debatir los 24 proyectos que hay en el Pleno.
Según un comunicado oficial de la comisión, se ha extendido una invitación a los representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), y la Asociación de AFP para que presenten sus opiniones sobre los proyectos de ley que promueven esta iniciativa.
El anuncio surge en un contexto donde el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes, quien inicialmente se había opuesto, ahora respalda un nuevo retiro, aunque con la recomendación de que sea una medida responsable y solo para aquellos ciudadanos que lo necesiten con urgencia.
El titular del MEF señaló que la economía peruana está preparada para manejar los impactos “transitorios” que pueda generar esta salida de fondos, la cual, podría alcanzar los S/ 26.320 millones y dejar a 8.6 millones de afiliados con saldo cero
Por su parte, el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), Daniel Maurate, cambió su postura. Después de haberse opuesto, ahora se alineó con la presidenta Boluarte, indicando que el retiro de fondos es una “facultad del ciudadano” y que el Ejecutivo apoyará la iniciativa.
Ambos ministros hicieron un llamado a la ciudadanía a tomar una decisión “pensada y reflexionada”.
El fin de semana pasado, cientos de ciudadanos salieron a las calles a protestar contra la reforma de pensiones y para exigir el retiro de sus fondos de la AFP.
