El Pleno del Congreso aprobó este miércoles el dictamen que autoriza el retiro de hasta 4 UIT (S/ 21.400) de los fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). La iniciativa corresponde al octavo retiro de este tipo en el sistema previsional.

La propuesta obtuvo 110 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones, tras un debate que se prolongó durante varias horas en el hemiciclo. La iniciativa fue exonerada de una segunda votación.

La propuesta fue impulsada por la Comisión de Economía, que horas antes había dado luz verde al proyecto con 24 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones. Tras ese paso, la Junta de Portavoces incorporó el tema en la agenda del Pleno para su debate y votación.

“Lo más importante es que de manera unánime las bancadas hemos llegado a este buen puerto, de asegurar el retiro de las 4 UIT. Este era un tema pendiente y no podíamos hacer que se dilate”, señaló Víctor Flores, presidente de la Comisión de Economía, tras la aprobación en el grupo de trabajo.

El dictamen también contempla la derogación de dos artículos de la Ley 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Con ello, se elimina el aporte obligatorio de los trabajadores independientes y se restituye la opción de que los afiliados retiren hasta el 95,5 % de su fondo al momento de jubilarse.