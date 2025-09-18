Es oficial. Se aprobó el octavo retiro de fondos de la AFP en el Pleno del Congreso, con 116 votos a favor, 0 en contra y 5 abstenciones. El dictamen autoriza a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) a efectuar de manera extraordinaria y facultativa el desembolso de hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) de sus cuentas individuales, lo que equivale a S/ 21.400 al valor vigente en 2025.

Aunque todavía falta que la norma sea promulgada oficialmente, el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, adelantó que el retiro de AFP tendría un mecanismo similar a las liberaciones de fondos concretadas en los últimos años, que implicaría que se otorgue el retiro de una UIT por mes, y que los afiliados tendrían un plazo de entre 5 a 7 meses para realizarlo, hasta que se culmine con el último retiro de hasta cuatro UIT.

¿Qué dijo el MEF sobre un posible retiro AFP en el 2025? | Foto: Andina

Ahora el dictamen será enviado al Ejecutivo, que tiene hasta 15 días hábiles para promulgarlo o devolverlo con reparos. En caso de observación, el Congreso puede insistir y aprobarlo por mayoría simple. No obstante, la presidenta Dina Boluarte mostró su respaldo a este octavo retiro el último domingo, así como el MEF -luego de mostrarse en contra- flexibilizó su postura y estuvo de acuerdo con esta disposición por “la situación de las familias”, pero recomendó hace un uso responsable de estos fondos pensionarios.

Una vez promulgada la ley y publicada en el diario oficial El Peruano, entrará en vigencia al día siguiente, salvo que el texto indique otra fecha. A partir de ese momento, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) deberá emitir el reglamento operativo, que incluirá el cronograma oficial de solicitudes y desembolsos.

Estas serían las posibles fechas del octavo retiro AFP 2025:

De acuerdo a Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School, sobre la base de los plazos establecidos en los retiros anteriores, estas serían las posibles fechas para cada una de las siguientes etapas:

1. Promulgación de la ley en el Diario Oficial El Peruano: 19/09/25 (se estima que será rápido, ya que el Ejecutivo manifestó estar de acuerdo con la norma).

2. Publicación del procedimiento operativo por parte de la SBS: 29/09/25 (se tiene un plazo de 30 días calendario, pero es muy probable que se publique antes).

3. Inicio de vigencia del procedimiento operativo (inicio de las solicitudes de retiro): 06/10/25 (se debe otorgar un plazo razonable para que las AFP implementen el procedimiento).

En este escenario, los retiros efectivos se empezarían en las siguientes fechas aproximadas:

• Inicio del 1er retiro (hasta 1 UIT): 05/11/25 (30 días calendario luego de la solicitud)

• Inicio del 2do retiro (hasta 1 UIT): 05/12/25 (30 días calendario luego del 1er retiro)

• Inicio del 3er retiro (hasta 1 UIT): 04/01/26 (30 días calendario luego del 2do retiro)

• Inicio del 4to retiro (hasta 1 UIT): 03/02/26 (30 días calendario luego del 3er retiro)

Asimismo, el plazo para solicitar los retiros vencería el 05/01/26, a los 90 días del inicio de vigencia del procedimiento operativo.

¿Cómo solicitar el desembolso de hasta S/ 21.400 de mis fondos?

De acuerdo a cómo fue en los siete retiros previos, los afiliados deberían presentar su solicitud de manera física o virtual dentro de los 90 días calendarios posteriores a la vigencia del reglamento de la presente ley.

Se abonará un monto de hasta una UIT cada treinta días calendarios, realizándose el primer desembolso a los 30 días calendarios de presentada la solicitud ante la administradora privada de fondos de pensiones a la que pertenezca el afiliado.

En el caso de que el afiliado desista de continuar retirando los fondos de su cuenta individual de capitalización, en los anteriores retiros, el reglamento permitía que pudiera solicitarlo por única vez a la administradora privada de fondos de pensiones diez días calendarios antes del siguiente desembolso.

¿Cómo saber cuánto tengo en mi fondo de pensiones?

Para conocer el saldo actual de tu fondo de pensiones debes seguir estos pasos: