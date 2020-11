El presidente del Consejo de Ministros, Ántero Flores-Aráoz, precisó en conversación con la prensa nacional esta mañana que aún no ha estudiado los proyectos que plantean el retiro de los fondos de pensiones de la ONP y AFP, y agregó que deberá estudiar los textos que han sido aprobados en el Congreso de la República.

No obstante, sobre la posición a favor desde el Parlamento de ambos retiros, opinó que se debe ayudar a quienes requieren el dinero y remarcó que las jubilaciones son "para mucho más adelante.

“Hay que ayudar a la población, las jubilaciones son para mucho más adelante, hoy día la gente necesita comer. Es la realidad. Entonces [...] tenemos que ser sensatos, sin poner por supuesto en riesgo la economía del país”, precisó Flores-Aráoz.

Cabe indicar que la anterior gestión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso al Congreso que 1,2 millones de aportantes a la ONP reciban el bono universal de S/760. Sin embargo, esta medida no ha sido considerada hasta el momento.

En el caso de la AFP, ya hubo un primer retiro de los afiliados de hasta el 25% de su fondo de pensiones, siempre y cuando la cantidad no exceda de los S/12.900 (3 UIT).

Recientemente, el Parlamento aprobó un segundo retiro de las AFP que permite liberar hasta S/17.200 (4 UIT) a todo aquel que hasta el 31 de octubre de este año tenga al menos 12 meses consecutivos de no registrar aportes; y hasta S/4.300 para quienes en octubre de este año no hayan registrado aportes y no apliquen a la primera opción de retiro. Esta iniciativa aún no ha sido promulgada ni observada por el Ejecutivo.

Por el lado de la ONP, la Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó la insistencia para la devolución de hasta una UIT (S/ 4.300) a los aportantes activos e inactivos del sistema nacional previsional. Previamente, las comisiones de Economía, Trabajo y Defensa del Consumidor también se mostraron a favor del proyecto.

