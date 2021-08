Conforme a los criterios de Saber más

El precio internacional del gas licuado de petrólero (GLP) y el alza del tipo de cambio propiciarían que el precio del gas doméstico no baje en el corto plazo, afirmó Jaime Mendoza Gacon, presidente del consejo directivo de Osinergmin. El funcionario también indicó que la propuesta del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de retornar el GLP al Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) no sería eficiente, pues generaría costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Durante la mañana, Mendoza se presentó en la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República para explicar los motivos del incremento del precio del gas doméstico. El ejecutivo indicó que el alza se debe a que el precio de importación creció en un 53% y que el precio del dólar repercute en el precio final por el que se ofrece el producto al consumidor. “Tenemos dos variables que afectan el incremento: el valor en el mercado internacional y el tipo de cambio, por eso variaron 74% el precio del GLP en moneda nacional. El precio mayoristas de importación, en dólares, ha crecido entre diciembre y agosto en 53%”, afirmó en el Parlamento.

Asimismo, remarcó que la tendencia es que el precio del GLP no bajará. “La tendencia es que no bajará porque China viene demandando más combustible. Si no se hace nada, los efectos se trasladan a los usuarios”, remarcó.

Por otro lado, señaló que la propuesta de reincorporar el GLP al FEPC para reducir aproximadamente el valor del gas en S/10 generaría costos diarios adicionales. Actualmente, el valor promedio del balón en el Perú es de S/50.75. “El Minem se ha decidido por ir al Fondo, pero si este no tiene la posibilidad de obligar a que las empresas se peguen a la banda de precios no tiene sentido y vamos a subsidiar ciegamente, y el costo será más alto. Estimamos que el costo para bajar S/10 [al precio del el gas] haciendo un corte en el precio mayorista podría significar de S/2 a S/4 millones diarios”, sentenció.

Asimismo, Mendoza propuso que se pueda extender el alcance del vale Fise, que es un descuento mensual de S/20 en el balón de gas para las familias que consumen menos de 30 kw/hora de energía, para mitigar el impacto del aumento en el precio para las poblaciones vulnerables. “Nuestra idea es aumentar la base de su alcance hasta los 42 kw/hora. Así se agregarían 800 mil [usuarios] más, lo duplicaría [el alcance]”, afirmó.