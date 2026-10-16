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Resumen

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Por Maritza Saenz

La fintech peruana Rextie cumple diez años de operaciones en el mercado de cambio de divisas con más de US$8.000 millones transaccionados. En este periodo, la compañía se abrió paso en medio de un creciente aumento de competidores y alista proyectos importantes para los siguientes años.

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