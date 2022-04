El presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Ricardo Márquez, consideró este martes que el presidente Pedro Castillo no terminaría sus cinco años dirigiendo al país si no tiene un gobierno de ancha base para solucionar los constantes conflictos.

“Este gobierno ha firmado para entrar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que es como un club de inversiones para los 40 países más ricos del mundo, y hoy bajo lo que está sucediendo (conflictos) no le queda otro camino al presidente que sea un gobierno de ancha base, en caso que no lo haga creo que no durará seis meses más”, dijo el representante gremial en RPP.

En ese sentido, Márquez manifestó que se debería cambiar algunos ministros, como el de Energía y Minas, Carlos Palacios.

“Hay algunos que están trabajando muy bien, pero el problema es que no podemos tener ciertos sectores, por decir el de minería en donde nadie resuelve nada, porque sino resolvemos estos conflictos sociales el país no va a tener las facilidades que se están presumiendo para que haya más ingresos a las arcas fiscales”, señaló.

Sin embargo, el presidente de la SNI agregó que no solo se trata que ingrese más dinero al país, sino también “cuál es la visión del presidente si quiere terminar su gobierno en el 2026, porque como está no va a llegar”.