Riesgo y talento, la fusión de Chazki para seguir creciendo

Para Chazki, empresa de envío de paquetes, es fundamental contar con buen talento a la hora de aventurarse en un terreno nuevo, o precisamente, un mercado con otras tendencias de consumo.

"[Nosotros] no tenemos una matriz que nos diga que aquí o allá funcionó esto o aquello", señaló el CEO de la compañía, Gonzalo Begazo, durante la decimotercera edición del CEO Leadership Forums, un evento organizado por El Comercio y El Dorado Investments.

Por ello, a la hora de asumir algún riesgo, los buenos talentos en la empresa son los que mitigan esos temores producidos ante un panorama que podría no ser muy positivo para la startup.

"Reclutamos gente que no le tenga miedo al fracaso y que pueda tomar decisiones por sí mismo. Decimos “prefiero que me pidas perdón a que me pidas permiso”, afirma el ejecutivo.

MÁS DATOS

► En Perú, Chaski inició sus operaciones en el departamento de Arequipa en 2015. En el 2016, ingresaron a Argentina.

► La empresa de envíos trabaja actualmente con Platanitos.