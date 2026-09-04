Rimac
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Por Redacción EC

Rimac llega a sus 130 años con una historia que también forma parte de la evolución del mercado de capitales peruano. La compañía, que fue la primera aseguradora y una de las primeras empresas privadas en incorporarse al mercado de valores del país, conmemoró su aniversario con un campanazo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

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