Rimac llega a sus 130 años con una historia que también forma parte de la evolución del mercado de capitales peruano. La compañía, que fue la primera aseguradora y una de las primeras empresas privadas en incorporarse al mercado de valores del país, conmemoró su aniversario con un campanazo en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Su presencia en el mercado bursátil se mantiene hasta hoy: la aseguradora forma parte del índice MSCI nuam Peru General, en un contexto en el que busca combinar su trayectoria con nuevas herramientas para enfrentar los cambios que atraviesan el sector asegurador.

“Cumplir 130 años refleja nuestra solidez y compromiso permanente con el Perú, así como la capacidad que hemos tenido para adaptarnos, innovar y responder con resiliencia a los desafíos de cada época”, señaló Mario Potestá, CEO de Rimac.

El ejecutivo destacó que, a lo largo de estas décadas, la compañía ha participado en distintas etapas de desarrollo de la industria aseguradora y del país. “Hemos sido pioneros en distintas etapas de nuestra industria y hemos acompañado el desarrollo del país, una responsabilidad enorme que asumimos con compromiso y que nos impulsa a seguir construyendo el futuro con optimismo”, añadió.

Una apuesta por anticiparse a los nuevos riesgos

La celebración coincide además con una etapa en la que RIMAC busca acelerar el desarrollo de soluciones vinculadas con salud y bienestar, incorporando herramientas de inteligencia artificial.

La tecnología también forma parte de su estrategia para anticiparse a riesgos asociados al cambio climático y a fenómenos naturales. En esa línea, la compañía cuenta con un Centro de Monitoreo, que presenta como el primero de una aseguradora en el Perú y América Latina.

Desde este centro, Rimac brinda información y herramientas a distintas regiones del país con el objetivo de contribuir a la prevención de riesgos y a la protección de personas y comunidades. La iniciativa también busca que las empresas puedan prepararse mejor frente a eventos como el Fenómeno El Niño y fortalecer su resiliencia y productividad.

Para la BVL, la trayectoria de la aseguradora también refleja el papel que han tenido las empresas privadas en la construcción del mercado de capitales local.

“Los 130 años de Rimac son también parte de la historia empresarial y financiera del Perú. Para la BVL es muy significativo acompañar este aniversario y reconocer a una compañía que continúa evolucionando y fortaleciendo su presencia en el mercado”, señaló Miguel Ángel Zapatero, gerente general de la Bolsa de Valores de Lima y gerente corporativo de Clientes y Negocios de nuam.

Así, el aniversario de Rimac no solo marca más de un siglo de operaciones, sino también la continuidad de su vínculo con el mercado de capitales peruano, mientras la compañía busca responder a un escenario marcado por nuevos riesgos, cambio climático, datos e inteligencia artificial.