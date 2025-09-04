Entre abril y junio, el Ebitda del negocio retail de Ripley Perú aumentó 44% interanual, alcanzando el mejor resultado histórico para un segundo trimestre.

Los ingresos crecieron 8,7% (en CLP) y las ventas en las mismas tiendas subieron 9% en moneda local. El margen bruto creció en 164 puntos base, mientras que los gastos sobre ventas decrecieron de 23,1% a 22,2%, reflejo de las iniciativas de eficiencia y productividad.

Newsletter exclusivo para suscriptores Maro Villalobos te revela antes que nadie las claves del mundo económico y empresarial, cada sábado.

Ripley Perú destacó también el reconocimiento, por segundo año consecutivo, como N°1 en Mejor Experiencia Mobile & In Store por el e-Commerce Institute. En el segmento inmobiliario, Mall Aventura registró un crecimiento de 11,6% en ventas de locatarios, con una tasa de ocupación de 97,1% en los centros comerciales. Destacaron la maduración de los malls de Iquitos y San Juan de Lurigancho, además de mejoras en toda la red de centros comerciales.

Por otro lado, Banco Ripley Perú presentó una utilidad de US$3.393 millones (CLP), lo que representa un crecimiento de $6.731 millones contra el año anterior. Esto como resultado de la disminución de costo por riesgo en 33,7% y el menor costo de fondos en 29,5%.

A nivel corporativo el resultado operacional de Ripley Corp ascendió a $29.199 millones de pesos chilenos, 42,0% más que en el mismo período del año anterior, marcando el mejor registro histórico para un segundo trimestre.

El Ebitda también alcanzó un récord para este período, totalizando $49.004 millones, un alza de 21,3% frente a 2024, con una expansión de margen de 133 puntos base hasta 9,2%, el nivel más alto registrado por la compañía en un segundo trimestre.

“El extraordinario desempeño en este semestre refleja la fortaleza de nuestro modelo de negocios y nuestra capacidad de adaptarnos a las necesidades de los clientes en todos nuestros segmentos. Estos resultados confirman que estamos en el camino correcto para seguir creciendo de manera sostenible y creando valor para nuestros clientes, colaboradores y accionistas”, indicó Lázaro Calderon, CEO corporativo de Ripley Corp.